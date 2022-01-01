جمعية "خطى التوحد" بمنطقة مكة تدشن أول لقاء ترفيهي رياضي بجدة

تستهدف 30 طفلًا وتتضمن ممارسة مختلف الأنشطة

دشنت جمعية "خطى التوحد" بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، فعاليات أول لقاء ترفيهي رياضي بجدة يستهدف دمج فئات ذوي اضطراب طيف التوحد مع غيرهم في المجتمع؛ في إطار توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم دور القطاع غير الربحي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام الجمعية، طلال الصيدلاني، أن الفعاليات المقدمة لهذه الشريحة وسط مشاركة أسرهم وبإشراف مدربين متخصصين؛ تستهدف 30 طفلًا، وتتضمن ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية من رياضة كرة القدم، والسلة، والطائرة، والتنس الأرضي، والألعاب الأخرى التي تنمي مهارات الأطفال وترفع منسوب اللياقة البدنية لديهم.

وأكد دور الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد ومراكزه في منطقة مكة المكرمة؛ مشيرًا لسعي الجمعية لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمختصين وأهالي التوحديين في المنطقة؛ مشيرًا إلى أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يعزز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالتوحد لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسعي لإيجاد حلول لها.

وبيّن أن هناك تواصلًا لفعاليات أخرى تحت مظلة الجمعية اجتماعية وثقافية وترفيهية؛ لافتًا إلى تكثيف الجمعية لجهودها لدعم وتحفيز المراكز الخاصة بالتوحد والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتنظيم الدورات والندوات والبرامج التدريبية المختصة، وتقديم المشورة للمختصين بالتوحد في كل من القطاعين العام والخاص لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها.

‎ولفت "الصيدلاني" إلى أن الجمعية تعمل على المساهمة في تعزيز الجانب الثقافي والوعي العام بالتوحد، ونهضت بدورها الهام في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير مراكز التوحد والإسهام في الدراسات حول التوحد بمختلف النواحي.