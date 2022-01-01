النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "خطى التوحد" بمنطقة مكة تدشن أول لقاء ترفيهي رياضي بجدة

تستهدف 30 طفلًا وتتضمن ممارسة مختلف الأنشطة

دشنت جمعية "خطى التوحد" بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، فعاليات أول لقاء ترفيهي رياضي بجدة يستهدف دمج فئات ذوي اضطراب طيف التوحد مع غيرهم في المجتمع؛ في إطار توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم دور القطاع غير الربحي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام الجمعية، طلال الصيدلاني، أن الفعاليات المقدمة لهذه الشريحة وسط مشاركة أسرهم وبإشراف مدربين متخصصين؛ تستهدف 30 طفلًا، وتتضمن ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية من رياضة كرة القدم، والسلة، والطائرة، والتنس الأرضي، والألعاب الأخرى التي تنمي مهارات الأطفال وترفع منسوب اللياقة البدنية لديهم.

وأكد دور الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد ومراكزه في منطقة مكة المكرمة؛ مشيرًا لسعي الجمعية لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمختصين وأهالي التوحديين في المنطقة؛ مشيرًا إلى أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يعزز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالتوحد لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسعي لإيجاد حلول لها.

وبيّن أن هناك تواصلًا لفعاليات أخرى تحت مظلة الجمعية اجتماعية وثقافية وترفيهية؛ لافتًا إلى تكثيف الجمعية لجهودها لدعم وتحفيز المراكز الخاصة بالتوحد والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتنظيم الدورات والندوات والبرامج التدريبية المختصة، وتقديم المشورة للمختصين بالتوحد في كل من القطاعين العام والخاص لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها.

‎ولفت "الصيدلاني" إلى أن الجمعية تعمل على المساهمة في تعزيز الجانب الثقافي والوعي العام بالتوحد، ونهضت بدورها الهام في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير مراكز التوحد والإسهام في الدراسات حول التوحد بمختلف النواحي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "خطى التوحد" بمنطقة مكة تدشن أول لقاء ترفيهي رياضي بجدة
سبق

دشنت جمعية "خطى التوحد" بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، فعاليات أول لقاء ترفيهي رياضي بجدة يستهدف دمج فئات ذوي اضطراب طيف التوحد مع غيرهم في المجتمع؛ في إطار توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم دور القطاع غير الربحي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام الجمعية، طلال الصيدلاني، أن الفعاليات المقدمة لهذه الشريحة وسط مشاركة أسرهم وبإشراف مدربين متخصصين؛ تستهدف 30 طفلًا، وتتضمن ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية من رياضة كرة القدم، والسلة، والطائرة، والتنس الأرضي، والألعاب الأخرى التي تنمي مهارات الأطفال وترفع منسوب اللياقة البدنية لديهم.

وأكد دور الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد ومراكزه في منطقة مكة المكرمة؛ مشيرًا لسعي الجمعية لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمختصين وأهالي التوحديين في المنطقة؛ مشيرًا إلى أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يعزز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالتوحد لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسعي لإيجاد حلول لها.

وبيّن أن هناك تواصلًا لفعاليات أخرى تحت مظلة الجمعية اجتماعية وثقافية وترفيهية؛ لافتًا إلى تكثيف الجمعية لجهودها لدعم وتحفيز المراكز الخاصة بالتوحد والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتنظيم الدورات والندوات والبرامج التدريبية المختصة، وتقديم المشورة للمختصين بالتوحد في كل من القطاعين العام والخاص لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها.

‎ولفت "الصيدلاني" إلى أن الجمعية تعمل على المساهمة في تعزيز الجانب الثقافي والوعي العام بالتوحد، ونهضت بدورها الهام في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير مراكز التوحد والإسهام في الدراسات حول التوحد بمختلف النواحي.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
05:35 PM

جمعية "خطى التوحد" بمنطقة مكة تدشن أول لقاء ترفيهي رياضي بجدة

تستهدف 30 طفلًا وتتضمن ممارسة مختلف الأنشطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
16

دشنت جمعية "خطى التوحد" بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، فعاليات أول لقاء ترفيهي رياضي بجدة يستهدف دمج فئات ذوي اضطراب طيف التوحد مع غيرهم في المجتمع؛ في إطار توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم دور القطاع غير الربحي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام الجمعية، طلال الصيدلاني، أن الفعاليات المقدمة لهذه الشريحة وسط مشاركة أسرهم وبإشراف مدربين متخصصين؛ تستهدف 30 طفلًا، وتتضمن ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية من رياضة كرة القدم، والسلة، والطائرة، والتنس الأرضي، والألعاب الأخرى التي تنمي مهارات الأطفال وترفع منسوب اللياقة البدنية لديهم.

وأكد دور الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد ومراكزه في منطقة مكة المكرمة؛ مشيرًا لسعي الجمعية لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمختصين وأهالي التوحديين في المنطقة؛ مشيرًا إلى أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يعزز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالتوحد لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسعي لإيجاد حلول لها.

وبيّن أن هناك تواصلًا لفعاليات أخرى تحت مظلة الجمعية اجتماعية وثقافية وترفيهية؛ لافتًا إلى تكثيف الجمعية لجهودها لدعم وتحفيز المراكز الخاصة بالتوحد والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وتنظيم الدورات والندوات والبرامج التدريبية المختصة، وتقديم المشورة للمختصين بالتوحد في كل من القطاعين العام والخاص لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها.

‎ولفت "الصيدلاني" إلى أن الجمعية تعمل على المساهمة في تعزيز الجانب الثقافي والوعي العام بالتوحد، ونهضت بدورها الهام في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير مراكز التوحد والإسهام في الدراسات حول التوحد بمختلف النواحي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,082
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة