اليونان ترسل صواريخ "باتريوت" إلى السعودية

ضمن برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء أنها سترسل عددًا من صواريخ "باتريوت" إلى السعودية ضمن برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، بحسب رويترز، بأن أثينا ستنشر هذه الصواريخ في السعودية، وهو ما يؤكد تؤكد تمسك أثينا باستقرار المنطقة، وتوطيد علاقاتها مع السعودية.

وذكر المتحدث أن المفاوضات بين أثينا والرياض بشأن هذه الخطوة انطلقت في أكتوبر الماضي دون الكشف عن موعد نشر الصواريخ.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع جولة كرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، في الشرق الأوسط، التي زار ضمن إطارها الرياض أمس الاثنين، وتوجَّه اليوم إلى أبوظبي.