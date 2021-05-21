النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطالبة روبي رجب تحقق إنجازاً عالمياً باسم السعودية في "آيسف 2021"

فكرة مشروعها أهدتها لصديقتها التي كانت تعاني إعاقة سمعية

‏حققت الطالبة روبي خالد رجب من إدارة تعليم الرياض، إنجازاً عالمياً باسم السعودية في #آيسف_2021 عبارة عن منحة تعليمية لجامعة أريزونا بمشروعها تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي مطور في مجال الهندسة الطبية.


‏‫وتحت وسم #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة، هنأت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" الطالبة روبي بتغريدة قالت فيها: "بطموحٍ عانق عنان السماء، الطالبة روبي رجب تحقق جائزة خاصة بمسابقة ‫#آيسف_2021 الدوليّة في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا، عن مشروعها النوعيّ تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع و الإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي مطور".


وشرحت المبتكرة روبي مشروعها قائلة: "صممت قفازاً لمسياً مطوراً يعطي إحساس الموسيقي لمن يعانون إعاقة في السمع ويسهل التواصل بينهم وبين الأشخاص العاديين"، مشيرة إلى أن ما دفعها لهذا الابتكار مساعدة صديقتها التي تعاني من إعاقة في السمع بجهاز يساعدها طيلة حياتها، واهتدت إلى هذا الابتكار السهل والغير مكلف بعد بحث طويل في الإنترنت".


وكانت الطالبة "روبي رجب" عبرت لـ"سبق" عن سعادتها بلقاء وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.


وقالت: "كان اللقاء ممتعًا، وأنا سعيدة جدًّا بإتاحة هذه الفرصة لنا لنتعرف على وزير الطاقة، ونرجو أن تكون مشاريعنا حظيت باهتمامه وإعجابه ورضاه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطالبة روبي رجب تحقق إنجازاً عالمياً باسم السعودية في "آيسف 2021"
سبق

‏حققت الطالبة روبي خالد رجب من إدارة تعليم الرياض، إنجازاً عالمياً باسم السعودية في #آيسف_2021 عبارة عن منحة تعليمية لجامعة أريزونا بمشروعها تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي مطور في مجال الهندسة الطبية.


‏‫وتحت وسم #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة، هنأت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" الطالبة روبي بتغريدة قالت فيها: "بطموحٍ عانق عنان السماء، الطالبة روبي رجب تحقق جائزة خاصة بمسابقة ‫#آيسف_2021 الدوليّة في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا، عن مشروعها النوعيّ تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع و الإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي مطور".


وشرحت المبتكرة روبي مشروعها قائلة: "صممت قفازاً لمسياً مطوراً يعطي إحساس الموسيقي لمن يعانون إعاقة في السمع ويسهل التواصل بينهم وبين الأشخاص العاديين"، مشيرة إلى أن ما دفعها لهذا الابتكار مساعدة صديقتها التي تعاني من إعاقة في السمع بجهاز يساعدها طيلة حياتها، واهتدت إلى هذا الابتكار السهل والغير مكلف بعد بحث طويل في الإنترنت".


وكانت الطالبة "روبي رجب" عبرت لـ"سبق" عن سعادتها بلقاء وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.


وقالت: "كان اللقاء ممتعًا، وأنا سعيدة جدًّا بإتاحة هذه الفرصة لنا لنتعرف على وزير الطاقة، ونرجو أن تكون مشاريعنا حظيت باهتمامه وإعجابه ورضاه".

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
07:39 PM

الطالبة روبي رجب تحقق إنجازاً عالمياً باسم السعودية في "آيسف 2021"

فكرة مشروعها أهدتها لصديقتها التي كانت تعاني إعاقة سمعية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,315

‏حققت الطالبة روبي خالد رجب من إدارة تعليم الرياض، إنجازاً عالمياً باسم السعودية في #آيسف_2021 عبارة عن منحة تعليمية لجامعة أريزونا بمشروعها تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي مطور في مجال الهندسة الطبية.


‏‫وتحت وسم #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة، هنأت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" الطالبة روبي بتغريدة قالت فيها: "بطموحٍ عانق عنان السماء، الطالبة روبي رجب تحقق جائزة خاصة بمسابقة ‫#آيسف_2021 الدوليّة في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا، عن مشروعها النوعيّ تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع و الإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي مطور".


وشرحت المبتكرة روبي مشروعها قائلة: "صممت قفازاً لمسياً مطوراً يعطي إحساس الموسيقي لمن يعانون إعاقة في السمع ويسهل التواصل بينهم وبين الأشخاص العاديين"، مشيرة إلى أن ما دفعها لهذا الابتكار مساعدة صديقتها التي تعاني من إعاقة في السمع بجهاز يساعدها طيلة حياتها، واهتدت إلى هذا الابتكار السهل والغير مكلف بعد بحث طويل في الإنترنت".


وكانت الطالبة "روبي رجب" عبرت لـ"سبق" عن سعادتها بلقاء وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.


وقالت: "كان اللقاء ممتعًا، وأنا سعيدة جدًّا بإتاحة هذه الفرصة لنا لنتعرف على وزير الطاقة، ونرجو أن تكون مشاريعنا حظيت باهتمامه وإعجابه ورضاه".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,646
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة