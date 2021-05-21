الطالبة روبي رجب تحقق إنجازاً عالمياً باسم السعودية في "آيسف 2021"

فكرة مشروعها أهدتها لصديقتها التي كانت تعاني إعاقة سمعية

‏حققت الطالبة روبي خالد رجب من إدارة تعليم الرياض، إنجازاً عالمياً باسم السعودية في #آيسف_2021 عبارة عن منحة تعليمية لجامعة أريزونا بمشروعها تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع والإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي مطور في مجال الهندسة الطبية.



‏‫وتحت وسم #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة، هنأت مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" الطالبة روبي بتغريدة قالت فيها: "بطموحٍ عانق عنان السماء، الطالبة روبي رجب تحقق جائزة خاصة بمسابقة ‫#آيسف_2021 الدوليّة في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا، عن مشروعها النوعيّ تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع و الإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي مطور".



وشرحت المبتكرة روبي مشروعها قائلة: "صممت قفازاً لمسياً مطوراً يعطي إحساس الموسيقي لمن يعانون إعاقة في السمع ويسهل التواصل بينهم وبين الأشخاص العاديين"، مشيرة إلى أن ما دفعها لهذا الابتكار مساعدة صديقتها التي تعاني من إعاقة في السمع بجهاز يساعدها طيلة حياتها، واهتدت إلى هذا الابتكار السهل والغير مكلف بعد بحث طويل في الإنترنت".



وكانت الطالبة "روبي رجب" عبرت لـ"سبق" عن سعادتها بلقاء وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.



وقالت: "كان اللقاء ممتعًا، وأنا سعيدة جدًّا بإتاحة هذه الفرصة لنا لنتعرف على وزير الطاقة، ونرجو أن تكون مشاريعنا حظيت باهتمامه وإعجابه ورضاه".