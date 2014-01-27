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"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تُدشّن البرنامج الإلكتروني "أسنان"

لتسهيل الخدمات في العيادات وتقليص الانتظار

دشّنت وزارة الصحة اليوم البرنامج الإلكتروني "أسنان"، وهو نظام لإدارة وربط عيادات الأسنان مع أرشفة الصور الطبية ونظام معامل الأسنان لمراكز وعيادات طب الأسنان.

وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج، الذي حضر تدشينه وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى؛ إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في عيادات طب الأسنان والعمل على تقليص وقت الانتظار للحصول على الخدمة.

ومن المنتظر أن يُساهم البرنامج في تقليل قوائم الانتظار لعيادات الأسنان وتوحيد فترات العلاج وربطها بنظام ترميز طبي عالمي.

وقالت "الصحة": هذا المشروع سيغطي جميع مراكز ومجمعات طب الأسنان التخصصية في المملكة بمجموع 905 عيادات تخصصية، وأكثر من ألفَي عيادة أسنان أولية سيتم ربطها جميعًا بملف إلكتروني موحّد؛ مما يُحقق سرعة الحصول على المعلومات والاستشارات الطبية بين المناطق، وإعداد التقارير والإحصائيات، وكذلك مؤشرات أداء العمل التي تُسهم في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُدشّن البرنامج الإلكتروني "أسنان"
سبق

دشّنت وزارة الصحة اليوم البرنامج الإلكتروني "أسنان"، وهو نظام لإدارة وربط عيادات الأسنان مع أرشفة الصور الطبية ونظام معامل الأسنان لمراكز وعيادات طب الأسنان.

وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج، الذي حضر تدشينه وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى؛ إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في عيادات طب الأسنان والعمل على تقليص وقت الانتظار للحصول على الخدمة.

ومن المنتظر أن يُساهم البرنامج في تقليل قوائم الانتظار لعيادات الأسنان وتوحيد فترات العلاج وربطها بنظام ترميز طبي عالمي.

وقالت "الصحة": هذا المشروع سيغطي جميع مراكز ومجمعات طب الأسنان التخصصية في المملكة بمجموع 905 عيادات تخصصية، وأكثر من ألفَي عيادة أسنان أولية سيتم ربطها جميعًا بملف إلكتروني موحّد؛ مما يُحقق سرعة الحصول على المعلومات والاستشارات الطبية بين المناطق، وإعداد التقارير والإحصائيات، وكذلك مؤشرات أداء العمل التي تُسهم في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
04:12 PM

"الصحة" تُدشّن البرنامج الإلكتروني "أسنان"

لتسهيل الخدمات في العيادات وتقليص الانتظار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت وزارة الصحة اليوم البرنامج الإلكتروني "أسنان"، وهو نظام لإدارة وربط عيادات الأسنان مع أرشفة الصور الطبية ونظام معامل الأسنان لمراكز وعيادات طب الأسنان.

وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج، الذي حضر تدشينه وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى؛ إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في عيادات طب الأسنان والعمل على تقليص وقت الانتظار للحصول على الخدمة.

ومن المنتظر أن يُساهم البرنامج في تقليل قوائم الانتظار لعيادات الأسنان وتوحيد فترات العلاج وربطها بنظام ترميز طبي عالمي.

وقالت "الصحة": هذا المشروع سيغطي جميع مراكز ومجمعات طب الأسنان التخصصية في المملكة بمجموع 905 عيادات تخصصية، وأكثر من ألفَي عيادة أسنان أولية سيتم ربطها جميعًا بملف إلكتروني موحّد؛ مما يُحقق سرعة الحصول على المعلومات والاستشارات الطبية بين المناطق، وإعداد التقارير والإحصائيات، وكذلك مؤشرات أداء العمل التي تُسهم في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة.

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