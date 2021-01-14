النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند

سجلت بنغلاديش 813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 525723 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7849 حالةً.

كما سجلت ميانمار 605 إصابات جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 132865 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2912 حالةً.

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها 271 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 11262 إصابةً، وبلوغ إجمالي الوفيات 69 حالةً.

بنغلاديش ميانمار تايلاند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند
سبق

سجلت بنغلاديش 813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 525723 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7849 حالةً.

كما سجلت ميانمار 605 إصابات جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 132865 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2912 حالةً.

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها 271 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 11262 إصابةً، وبلوغ إجمالي الوفيات 69 حالةً.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
10:47 PM

"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
167

سجلت بنغلاديش 813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 525723 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7849 حالةً.

كما سجلت ميانمار 605 إصابات جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 132865 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2912 حالةً.

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها 271 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 11262 إصابةً، وبلوغ إجمالي الوفيات 69 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,739
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة