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العرضيات تشكو تعثر طرق "الفرش كروان مغلوث".. انسحاب وزراعة أسياخ حديدية.. و"سبق" ترصد

الأهالي طالبوا بتدخل مستشار خادم الحرمين الشريفين "الفيصل" لإنهاء المعاناة

شكا سكان العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة من تعثر طريق "الفرش كروان مغلوث"، بعد أن تناوبت على تنفيذه شركتان دون أن يكتمل العمل، فيما ازداد الوضع سوءًا بعد أن زرعت الثانية أسياخًا حديدية بامتداد الطريق الممهد؛ ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمركبات والشاحنات، كان آخرها إعطاب كفرات شاحنة ظهر اليوم.

وكانت وزارة النقل أرست مشروع الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 38 كلم على إحدى الشركات بتاريخ 1 / 9 / 1432 بقيمة 73,999,999,76 ريالاً ليتم تسليمه بتاريخ 30 /10 /1432 ويبدأ العمل وردم مسافة 11 كيلو مترًا تقريبًا إلى جانب إنشاء عبارات صغيرة لا تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله لتصريف مياه السيول، والتي أغلقتها الأتربة ومخلفات السيول لتتوقف الشركة عن العمل في عام 1436.

وتم ترسية المشروع مرة أخرى على إحدى الشركات بتاريخ 10/4/1439 ووقع العقد في 11 / 5 /1439 بمبلغ 23,180,960 ريالاً وبدأ التنفيذ في 9 / 6 / 1439 على أن يتم الانتهاء من المشروع في 9 / 6 / 1441 ليمدد العقد 14 شهرًا و22 يومًا ليكون الانتهاء منه بعد التمديد في 1 / 9 / 1442 إلا أنه سرعان ما اختفت الشركة مجددًا مخلفة وراءها العديد من المخالفات بينها زراعة أسياخ حديدية وسط الطريق تسببت في إلحاق أضرار بالسيارات والشاحنات.

وطالب الأهالي بتدخل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لإنهاء المعاناة التي طالما تجرعوا مرارتها، وقالوا إن السيول الجارفة بالأدوية بينها وادي يبه أحد أكبر الأودية بالمنطقة سرعان ما تعزل السكان عن العالم الخارجي مع كل رشة مطر، وتحول دون وصولهم إلى المصحات والمدارس والإدارات والجهات الخدمية، إلى جانب تعذر وصول صهاريج المياه إلى منازلهم بسبب وعورة الطريق والأسياخ الحديدية التي تتربص بالمارة.

وأبانوا أنه في حال نفذ الطريق بالكامل فإنه سيربط محافظة العرضيات مباشرة بمحافظة القنفذة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة دون المرور بالمناطق الإدارية الأخرى مثل منطقة عسير والباحة.

ورصدت "سبق" الوضع القائم والمعاناة التي يعيشها السكان الذين يتجاوز عددهم الـ 12 ألف نسمة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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العرضيات تشكو تعثر طرق "الفرش كروان مغلوث".. انسحاب وزراعة أسياخ حديدية.. و"سبق" ترصد
سبق

شكا سكان العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة من تعثر طريق "الفرش كروان مغلوث"، بعد أن تناوبت على تنفيذه شركتان دون أن يكتمل العمل، فيما ازداد الوضع سوءًا بعد أن زرعت الثانية أسياخًا حديدية بامتداد الطريق الممهد؛ ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمركبات والشاحنات، كان آخرها إعطاب كفرات شاحنة ظهر اليوم.

وكانت وزارة النقل أرست مشروع الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 38 كلم على إحدى الشركات بتاريخ 1 / 9 / 1432 بقيمة 73,999,999,76 ريالاً ليتم تسليمه بتاريخ 30 /10 /1432 ويبدأ العمل وردم مسافة 11 كيلو مترًا تقريبًا إلى جانب إنشاء عبارات صغيرة لا تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله لتصريف مياه السيول، والتي أغلقتها الأتربة ومخلفات السيول لتتوقف الشركة عن العمل في عام 1436.

وتم ترسية المشروع مرة أخرى على إحدى الشركات بتاريخ 10/4/1439 ووقع العقد في 11 / 5 /1439 بمبلغ 23,180,960 ريالاً وبدأ التنفيذ في 9 / 6 / 1439 على أن يتم الانتهاء من المشروع في 9 / 6 / 1441 ليمدد العقد 14 شهرًا و22 يومًا ليكون الانتهاء منه بعد التمديد في 1 / 9 / 1442 إلا أنه سرعان ما اختفت الشركة مجددًا مخلفة وراءها العديد من المخالفات بينها زراعة أسياخ حديدية وسط الطريق تسببت في إلحاق أضرار بالسيارات والشاحنات.

وطالب الأهالي بتدخل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لإنهاء المعاناة التي طالما تجرعوا مرارتها، وقالوا إن السيول الجارفة بالأدوية بينها وادي يبه أحد أكبر الأودية بالمنطقة سرعان ما تعزل السكان عن العالم الخارجي مع كل رشة مطر، وتحول دون وصولهم إلى المصحات والمدارس والإدارات والجهات الخدمية، إلى جانب تعذر وصول صهاريج المياه إلى منازلهم بسبب وعورة الطريق والأسياخ الحديدية التي تتربص بالمارة.

وأبانوا أنه في حال نفذ الطريق بالكامل فإنه سيربط محافظة العرضيات مباشرة بمحافظة القنفذة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة دون المرور بالمناطق الإدارية الأخرى مثل منطقة عسير والباحة.

ورصدت "سبق" الوضع القائم والمعاناة التي يعيشها السكان الذين يتجاوز عددهم الـ 12 ألف نسمة.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
10:28 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:46 PM

العرضيات تشكو تعثر طرق "الفرش كروان مغلوث".. انسحاب وزراعة أسياخ حديدية.. و"سبق" ترصد

الأهالي طالبوا بتدخل مستشار خادم الحرمين الشريفين "الفيصل" لإنهاء المعاناة

A A A
محمد طيران - مكة المكرمة
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شكا سكان العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة من تعثر طريق "الفرش كروان مغلوث"، بعد أن تناوبت على تنفيذه شركتان دون أن يكتمل العمل، فيما ازداد الوضع سوءًا بعد أن زرعت الثانية أسياخًا حديدية بامتداد الطريق الممهد؛ ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمركبات والشاحنات، كان آخرها إعطاب كفرات شاحنة ظهر اليوم.

وكانت وزارة النقل أرست مشروع الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 38 كلم على إحدى الشركات بتاريخ 1 / 9 / 1432 بقيمة 73,999,999,76 ريالاً ليتم تسليمه بتاريخ 30 /10 /1432 ويبدأ العمل وردم مسافة 11 كيلو مترًا تقريبًا إلى جانب إنشاء عبارات صغيرة لا تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله لتصريف مياه السيول، والتي أغلقتها الأتربة ومخلفات السيول لتتوقف الشركة عن العمل في عام 1436.

وتم ترسية المشروع مرة أخرى على إحدى الشركات بتاريخ 10/4/1439 ووقع العقد في 11 / 5 /1439 بمبلغ 23,180,960 ريالاً وبدأ التنفيذ في 9 / 6 / 1439 على أن يتم الانتهاء من المشروع في 9 / 6 / 1441 ليمدد العقد 14 شهرًا و22 يومًا ليكون الانتهاء منه بعد التمديد في 1 / 9 / 1442 إلا أنه سرعان ما اختفت الشركة مجددًا مخلفة وراءها العديد من المخالفات بينها زراعة أسياخ حديدية وسط الطريق تسببت في إلحاق أضرار بالسيارات والشاحنات.

وطالب الأهالي بتدخل مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز لإنهاء المعاناة التي طالما تجرعوا مرارتها، وقالوا إن السيول الجارفة بالأدوية بينها وادي يبه أحد أكبر الأودية بالمنطقة سرعان ما تعزل السكان عن العالم الخارجي مع كل رشة مطر، وتحول دون وصولهم إلى المصحات والمدارس والإدارات والجهات الخدمية، إلى جانب تعذر وصول صهاريج المياه إلى منازلهم بسبب وعورة الطريق والأسياخ الحديدية التي تتربص بالمارة.

وأبانوا أنه في حال نفذ الطريق بالكامل فإنه سيربط محافظة العرضيات مباشرة بمحافظة القنفذة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة دون المرور بالمناطق الإدارية الأخرى مثل منطقة عسير والباحة.

ورصدت "سبق" الوضع القائم والمعاناة التي يعيشها السكان الذين يتجاوز عددهم الـ 12 ألف نسمة.

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