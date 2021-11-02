النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"

قال الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتيش إن فريقه سيسعى لتحقيق النقاط الثلاث عندما يستضيف التعاون قبل فترة التوقف، مشيدًا بحضور جماهير الاتفاق خلال مباراة ضمك والذي وصفه بالمؤثر، متمنيًا مواصلة المؤازرة مساء الخميس في الراكة للظفر بالنقاط الثلاث.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فلادان إلى جانب المدافع سنوسي للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.

وقال فلادان : ”وقت قصير أمامنا من نهاية مباراتنا مع ضمك تمنينا أن نخرج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة والتي انتهت بنتيجة سيئة لنا ولكن قدمنا أداءً جيدًا بشكل قوي”.

وأضاف : ”وعلينا الاستمرار بالعمل بشكل قوي ولاعبو الاتفاق مستعدون لمباراة التعاون”.

ووجّه فلادان رسالته للجماهير قائلاً : ”جمهور الاتفاق كان حضوركم مؤثرًا ومهمًا لنا.. ممتن جدًا لدعمكم للفريق واللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها، وأرجو منكم الاستمرار في هذا الدعم والمؤازرة فهو ضروري للفريق”.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"
سبق

قال الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتيش إن فريقه سيسعى لتحقيق النقاط الثلاث عندما يستضيف التعاون قبل فترة التوقف، مشيدًا بحضور جماهير الاتفاق خلال مباراة ضمك والذي وصفه بالمؤثر، متمنيًا مواصلة المؤازرة مساء الخميس في الراكة للظفر بالنقاط الثلاث.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فلادان إلى جانب المدافع سنوسي للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.

وقال فلادان : ”وقت قصير أمامنا من نهاية مباراتنا مع ضمك تمنينا أن نخرج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة والتي انتهت بنتيجة سيئة لنا ولكن قدمنا أداءً جيدًا بشكل قوي”.

وأضاف : ”وعلينا الاستمرار بالعمل بشكل قوي ولاعبو الاتفاق مستعدون لمباراة التعاون”.

ووجّه فلادان رسالته للجماهير قائلاً : ”جمهور الاتفاق كان حضوركم مؤثرًا ومهمًا لنا.. ممتن جدًا لدعمكم للفريق واللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها، وأرجو منكم الاستمرار في هذا الدعم والمؤازرة فهو ضروري للفريق”.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
09:33 PM

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
545

قال الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتيش إن فريقه سيسعى لتحقيق النقاط الثلاث عندما يستضيف التعاون قبل فترة التوقف، مشيدًا بحضور جماهير الاتفاق خلال مباراة ضمك والذي وصفه بالمؤثر، متمنيًا مواصلة المؤازرة مساء الخميس في الراكة للظفر بالنقاط الثلاث.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده فلادان إلى جانب المدافع سنوسي للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.

وقال فلادان : ”وقت قصير أمامنا من نهاية مباراتنا مع ضمك تمنينا أن نخرج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة والتي انتهت بنتيجة سيئة لنا ولكن قدمنا أداءً جيدًا بشكل قوي”.

وأضاف : ”وعلينا الاستمرار بالعمل بشكل قوي ولاعبو الاتفاق مستعدون لمباراة التعاون”.

ووجّه فلادان رسالته للجماهير قائلاً : ”جمهور الاتفاق كان حضوركم مؤثرًا ومهمًا لنا.. ممتن جدًا لدعمكم للفريق واللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها، وأرجو منكم الاستمرار في هذا الدعم والمؤازرة فهو ضروري للفريق”.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,001
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,926
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,146

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة