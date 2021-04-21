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"الصحة": تسجيل 1028 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 824 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتؤكد استمرار التقيد بها

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1028) حالة مؤكدة، وتعافي (824) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9818) منها (1145) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (408038) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (391362) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6858) حالة يرحمهم الله جميعاً. كما تم إجراء (58507) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتؤكد استمرار التقيد بها
سبق

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1028) حالة مؤكدة، وتعافي (824) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9818) منها (1145) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (408038) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (391362) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6858) حالة يرحمهم الله جميعاً. كما تم إجراء (58507) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
04:40 PM

"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتؤكد استمرار التقيد بها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
513

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1028) حالة مؤكدة، وتعافي (824) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9818) منها (1145) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (408038) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (391362) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6858) حالة يرحمهم الله جميعاً. كما تم إجراء (58507) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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