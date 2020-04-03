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"الصحة المصرية": 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 حالات وفاة

3 أجانب و117 مصريًّا.. بينهم عائدون من الخارج

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج 15 مصريًّا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وفي هذا الإطار أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، بحسب "بوابة الأهرام"، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف بأنه تم تسجيل 120 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، هم 3 أجانب و117 مصريًّا، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وإعلانها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 985 حالة، منهم 216 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أية إصابات سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخطَّيْن الساخنَيْن "105" و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

فيروس كورونا الجديد مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة المصرية": 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج 15 مصريًّا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وفي هذا الإطار أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، بحسب "بوابة الأهرام"، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف بأنه تم تسجيل 120 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، هم 3 أجانب و117 مصريًّا، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وإعلانها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 985 حالة، منهم 216 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أية إصابات سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخطَّيْن الساخنَيْن "105" و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:55 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:23 AM

"الصحة المصرية": 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 حالات وفاة

3 أجانب و117 مصريًّا.. بينهم عائدون من الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج 15 مصريًّا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وفي هذا الإطار أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، بحسب "بوابة الأهرام"، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف بأنه تم تسجيل 120 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، هم 3 أجانب و117 مصريًّا، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وإعلانها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 985 حالة، منهم 216 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أية إصابات سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخطَّيْن الساخنَيْن "105" و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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