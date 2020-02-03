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نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي

أجراها فريق متخصص .. لمريض يعاني ضعف السمع باليمنى

نجح -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة إلكترونية لمريض كان يعاني ضعف السمع بالأذن اليمنى، وبعد إجراء الأشعة والفحوص الإكلينيكية تبيّن وجود ضعف متطرّف بالسمع في الأذن اليمنى.

وتقرّر إجراء عملية زراعة قوقعة للمريض تكللت بالنجاح وغادر وهو بحالة صحية جيدة مع قدرته على السمع وممارسة حياته بشكل طبيعي.

مستشفى حفر الباطن المركزي حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي
سبق

نجح -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة إلكترونية لمريض كان يعاني ضعف السمع بالأذن اليمنى، وبعد إجراء الأشعة والفحوص الإكلينيكية تبيّن وجود ضعف متطرّف بالسمع في الأذن اليمنى.

وتقرّر إجراء عملية زراعة قوقعة للمريض تكللت بالنجاح وغادر وهو بحالة صحية جيدة مع قدرته على السمع وممارسة حياته بشكل طبيعي.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:47 AM

نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي

أجراها فريق متخصص .. لمريض يعاني ضعف السمع باليمنى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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نجح -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة إلكترونية لمريض كان يعاني ضعف السمع بالأذن اليمنى، وبعد إجراء الأشعة والفحوص الإكلينيكية تبيّن وجود ضعف متطرّف بالسمع في الأذن اليمنى.

وتقرّر إجراء عملية زراعة قوقعة للمريض تكللت بالنجاح وغادر وهو بحالة صحية جيدة مع قدرته على السمع وممارسة حياته بشكل طبيعي.

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