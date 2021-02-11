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"مايكون" يعتذر لـ "النصراويين" والإدارة تنهي قضية مستحقات "غلطة " وتقترب من ضم "تيكسيرا"

اتفقت إدارة نادي النصر على عودة المدافع البرازيلي مايكون لصفوف الفريق الكروي الأول في الفترة القادمة عقب فترة انقطاع للاعب بسبب مستحقاته حيث هدد فيها بفسخ تعاقده مع الفريق.

وقالت مصادر قريبة من إدارة النادي أن اللاعب سيقدم اعتذاره للجهازين الفني والإداري ولزملائه اللاعبين على ما بدر منه خلال الفترة الماضية وابتعاده عن الفريق.

من جهة أخرى أنهت إدارة النادي مستحقات نادي غلطة سراي التركي من وراء انتقال المدافع البرازيلي، التي كان يطالب بها وهدد بشكوى النادي للفيفا حيث أرسلت إدارة النادي المستحقات المالية اللازمة.

من جانب آخر قالت مصادر إعلامية إن إدارة النصر قد اقتربت من حسم صفقة النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، لاعب جيانغسو سونينغ الصيني السابق حيث اتفقت معه على تمثيل الفريق لموسمين قادمين.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مايكون" يعتذر لـ "النصراويين" والإدارة تنهي قضية مستحقات "غلطة " وتقترب من ضم "تيكسيرا"
سبق

اتفقت إدارة نادي النصر على عودة المدافع البرازيلي مايكون لصفوف الفريق الكروي الأول في الفترة القادمة عقب فترة انقطاع للاعب بسبب مستحقاته حيث هدد فيها بفسخ تعاقده مع الفريق.

وقالت مصادر قريبة من إدارة النادي أن اللاعب سيقدم اعتذاره للجهازين الفني والإداري ولزملائه اللاعبين على ما بدر منه خلال الفترة الماضية وابتعاده عن الفريق.

من جهة أخرى أنهت إدارة النادي مستحقات نادي غلطة سراي التركي من وراء انتقال المدافع البرازيلي، التي كان يطالب بها وهدد بشكوى النادي للفيفا حيث أرسلت إدارة النادي المستحقات المالية اللازمة.

من جانب آخر قالت مصادر إعلامية إن إدارة النصر قد اقتربت من حسم صفقة النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، لاعب جيانغسو سونينغ الصيني السابق حيث اتفقت معه على تمثيل الفريق لموسمين قادمين.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:02 PM

"مايكون" يعتذر لـ "النصراويين" والإدارة تنهي قضية مستحقات "غلطة " وتقترب من ضم "تيكسيرا"

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محمد السيّد - الرياض
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اتفقت إدارة نادي النصر على عودة المدافع البرازيلي مايكون لصفوف الفريق الكروي الأول في الفترة القادمة عقب فترة انقطاع للاعب بسبب مستحقاته حيث هدد فيها بفسخ تعاقده مع الفريق.

وقالت مصادر قريبة من إدارة النادي أن اللاعب سيقدم اعتذاره للجهازين الفني والإداري ولزملائه اللاعبين على ما بدر منه خلال الفترة الماضية وابتعاده عن الفريق.

من جهة أخرى أنهت إدارة النادي مستحقات نادي غلطة سراي التركي من وراء انتقال المدافع البرازيلي، التي كان يطالب بها وهدد بشكوى النادي للفيفا حيث أرسلت إدارة النادي المستحقات المالية اللازمة.

من جانب آخر قالت مصادر إعلامية إن إدارة النصر قد اقتربت من حسم صفقة النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، لاعب جيانغسو سونينغ الصيني السابق حيث اتفقت معه على تمثيل الفريق لموسمين قادمين.

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