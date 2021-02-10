‬بالصور.. "سكني": استمرار أعمال البناء في مخطط "جوهرة محايل" عسير

ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر موقع البرنامج

يشهد مخطط "جوهرة محايل" الواقع في محافظة محايل بمنطقة عسير -أحد مخططات برنامج سكني- استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر موقع البرنامج الإلكتروني sakani.housing.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة http://qrco.de/bbLCv7.

ويتميز مخطط "جوهرة محايل" الواقع جنوب محافظة محايل عسير بمحاذاة طريق الملك عبدالعزيز على مساحة تتجاوز 1.7 مليون م2، باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات، ويُوفّر المخطط 1107 أراضٍ سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500م2 للأرض ضمن 24 مخططاً توفّر 21.418 أرضاً سكنية، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المُتكاملة لما يشمله من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، مما أسهم في حجزه بالكامل وسرعة البدء في أعمال البناء والتشييد.

وأكد البرنامج ضرورة استكمال مستفيدي الأراضي السكنية التي يتيحها "سكني" إجراءات استخراج رخص بناء المسكن خلال 6 أشهر من تسلّم الأرض والبدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز عاماً، واستكمال أعمال البناء خلال 3 أعوام، وتصل أعداد المخططات السكنية عبر البرنامج إلى 217 مخططاً يوفّر ما يتجاوز عن 178 ألف أرض.

ويتيح برنامج "سكني" من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خدمة اختيار التصاميم الهندسية النموذجية من بين نحو 35 تصميماً بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر منصة "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي والأراضي السكنية في مناطق المملكة كافة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهّل إجراءات تملك الأسر السعودية المُستحقة بهدف رفع نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.