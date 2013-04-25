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محكمة أمريكية تلزم شركة بتعويض سائق دراجة سعودي بـ 118 ألف دولار

اصطدمت به شاحنة تعمل في مجال النقليات وتعرّض لكسر في يده وساقه

أصدرت محكمة أمريكية في ولاية تكساس حكماً يقضي بمنح طالب سعودي 118 ألف دولار تعويضاً بعد تعرضه لكسر في يده وساقه، بعد أن اصطدمت به شاحنة شركة تعمل في مجال النقليات في عام مارس 2019.

واعترفت سائقة الشاحنة ببعض المسؤولية عن الحادث في حين حاولت الشركة إخلاء مسؤوليتها من الحادث بفصل السائقة، إلا أن القاضي أكد أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، حيث إنها مسؤولة بشكل كامل عن موظفيها أثناء وجودهم على رأس العمل.

وانتهت جلسة المحكمة بأمر الشركة بتعويض الطالب السعودي (28 عاماً) بمبلغ مالي يصل الى 118 ألف دولار.

ووقع الحادث في مارس عام 2019 بمدينة شوقر لاند بعد أن اصطدمت الشاحنة بدراجة نارية من الخلف عند إحدى الإشارات المرورية، حيث لم تستطع سائقة الشاحنة من إيقافها في الوقت المناسب، ما أدى إلى سقوط الطالب السعودي من الدراجة ونقله إلى المستشفى، حيث أشار التقرير الطبي إلى وجود كسر في اليد وكسر آخر متوسط في الساق، وبعض الكدمات المتوسطة.

حضر الجلسة النهائية الطالب ومحاميه إلى جانب السائقة المتسببة في الحادث ومحامي الشركة، وانتهت الجلسة بموافقة الطرفين عن الحكم الصادر.

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محكمة أمريكية تلزم شركة بتعويض سائق دراجة سعودي بـ 118 ألف دولار
سبق

أصدرت محكمة أمريكية في ولاية تكساس حكماً يقضي بمنح طالب سعودي 118 ألف دولار تعويضاً بعد تعرضه لكسر في يده وساقه، بعد أن اصطدمت به شاحنة شركة تعمل في مجال النقليات في عام مارس 2019.

واعترفت سائقة الشاحنة ببعض المسؤولية عن الحادث في حين حاولت الشركة إخلاء مسؤوليتها من الحادث بفصل السائقة، إلا أن القاضي أكد أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، حيث إنها مسؤولة بشكل كامل عن موظفيها أثناء وجودهم على رأس العمل.

وانتهت جلسة المحكمة بأمر الشركة بتعويض الطالب السعودي (28 عاماً) بمبلغ مالي يصل الى 118 ألف دولار.

ووقع الحادث في مارس عام 2019 بمدينة شوقر لاند بعد أن اصطدمت الشاحنة بدراجة نارية من الخلف عند إحدى الإشارات المرورية، حيث لم تستطع سائقة الشاحنة من إيقافها في الوقت المناسب، ما أدى إلى سقوط الطالب السعودي من الدراجة ونقله إلى المستشفى، حيث أشار التقرير الطبي إلى وجود كسر في اليد وكسر آخر متوسط في الساق، وبعض الكدمات المتوسطة.

حضر الجلسة النهائية الطالب ومحاميه إلى جانب السائقة المتسببة في الحادث ومحامي الشركة، وانتهت الجلسة بموافقة الطرفين عن الحكم الصادر.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:27 PM

محكمة أمريكية تلزم شركة بتعويض سائق دراجة سعودي بـ 118 ألف دولار

اصطدمت به شاحنة تعمل في مجال النقليات وتعرّض لكسر في يده وساقه

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خالد علي - الرياض
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أصدرت محكمة أمريكية في ولاية تكساس حكماً يقضي بمنح طالب سعودي 118 ألف دولار تعويضاً بعد تعرضه لكسر في يده وساقه، بعد أن اصطدمت به شاحنة شركة تعمل في مجال النقليات في عام مارس 2019.

واعترفت سائقة الشاحنة ببعض المسؤولية عن الحادث في حين حاولت الشركة إخلاء مسؤوليتها من الحادث بفصل السائقة، إلا أن القاضي أكد أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، حيث إنها مسؤولة بشكل كامل عن موظفيها أثناء وجودهم على رأس العمل.

وانتهت جلسة المحكمة بأمر الشركة بتعويض الطالب السعودي (28 عاماً) بمبلغ مالي يصل الى 118 ألف دولار.

ووقع الحادث في مارس عام 2019 بمدينة شوقر لاند بعد أن اصطدمت الشاحنة بدراجة نارية من الخلف عند إحدى الإشارات المرورية، حيث لم تستطع سائقة الشاحنة من إيقافها في الوقت المناسب، ما أدى إلى سقوط الطالب السعودي من الدراجة ونقله إلى المستشفى، حيث أشار التقرير الطبي إلى وجود كسر في اليد وكسر آخر متوسط في الساق، وبعض الكدمات المتوسطة.

حضر الجلسة النهائية الطالب ومحاميه إلى جانب السائقة المتسببة في الحادث ومحامي الشركة، وانتهت الجلسة بموافقة الطرفين عن الحكم الصادر.

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