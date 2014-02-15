أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوى منذ ٧ سنوات.. وبرنت لايزال فوق الـ 95 دولاراً

"سيتي جروب": قد ترتفع 10% في حال نفّذت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء من أعلى مستوى منذ 2014، وسط ترقب المستثمرين لتهدئة الأزمة الأوكرانية وزيادة المعروض.

وعلى الرغم من التحذير الأمريكي بأن روسيا قد تنفّذ غزوًا وشيكًا لأوكرانيا، دعت موسكو لاتباع نهج دبلوماسي، ونفت مجددًا وجود أي خطط لتنفيذ اعتداءٍ على كييف.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج"، حذّر "سيتي جروب" من أن أسعار النفط قد ترتفع 10% في حالة أن نفّذت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا.

فيما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج من الحوض البرمي ارتفع إلى مستوى قياسي في يناير متجاوزًا خمسة ملايين برميل يوميًا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.52% إلى 95.98 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.6% مسجلة 94.89 دولار للبرميل.