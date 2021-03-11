أسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعين في يوم واحد بمدينة الرياض

واصلت استراتيجيتها التوسعية.. وبلغت 254 فرعًا حول المملكة

دشن عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدثَ فروع الشركة من خلال افتتاح فرعين جديدين في مدينة الرياض في يوم واحد؛ ليبلغ عدد فروع الشركة 254 فرعًا موزعة على كافة مناطق المملكة، وتم تدشين هذين الفرعين في حيي النسيم والمونسية شرق مدينة الرياض، وتم الافتتاح وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

من جانبه أوضح عبدالعزيز عبدالله العثيم أن هذه الافتتاحات تأتي امتدادًا لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية. وأن وصول عدد شبكة الفروع إلى 254 فرعًا يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا؛ وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ مؤكدًا أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله..

وأضاف: يعتبر الحيان "النسيم" و"المونسية" شرق مدينة الرياض من المناطق المستهدفة من الشركة؛ لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقًا جغرافيًّا واسعًا من سكان هذه الأحياء، وهذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قِبَل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيرًا وتناسب شرائح المجتمع كافة.

وتابع: "فرع حي النسيم الجديد الذي يحمل الرقم 253، يقع على شارع أسامة بن زيد، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 435 مترًا مربعًا، وفرع حي المونسية الذي يحمل الرقم 254 يقع على شارع النجاح، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 2035 مترًا مربعًا، وكلا الفرعين الجديدين يتمتعان بتصميم وشكل مميز، يتيح عرضًا واضحًا ومنظمًا لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء".

يُذكر أن برامج الافتتاحات تضمنت عروضًا قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج "الولاء اكتساب"؛ حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.