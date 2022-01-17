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"الأرصاد" تنبه حائل والشرقية: أتربة مثارة وأمطار وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر حتى الثامنة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتي حائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة حائل تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط السليمي والشنان والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وبدأت الحالة الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر السبت.

وتشهد المنطقة الشرقية سحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الساعة 22.00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه حائل والشرقية: أتربة مثارة وأمطار وتدن في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتي حائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة حائل تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط السليمي والشنان والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وبدأت الحالة الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر السبت.

وتشهد المنطقة الشرقية سحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الساعة 22.00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
09:56 PM

"الأرصاد" تنبه حائل والشرقية: أتربة مثارة وأمطار وتدن في مدى الرؤية

تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر حتى الثامنة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتي حائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة حائل تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط السليمي والشنان والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وبدأت الحالة الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر السبت.

وتشهد المنطقة الشرقية سحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الساعة 22.00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.

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