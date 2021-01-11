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"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين

أكدت أن عدادات الشركة مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة, شركة المياه الوطنية بالعمل فوراً على معالجة الاعتراضات كافة ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، وبيان حق المستفيدين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض من خلال الرابط: https://www.mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/Complaints/Pages/default.aspx.

وأكدت الوزارة متابعتها لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع المياه وخدماته, مفندة ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيال مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات السعودية والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه, حيث أوضحت أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).

وأشارت إلى أنه تم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ 24/ 5/ 1442هـ الموافق 8/1/ 2021م، القاضي بأن تتولى الوزارة مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، وعليه فإن منظم المياه الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية, وتتابع الوزارة استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين
سبق

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة, شركة المياه الوطنية بالعمل فوراً على معالجة الاعتراضات كافة ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، وبيان حق المستفيدين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض من خلال الرابط: https://www.mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/Complaints/Pages/default.aspx.

وأكدت الوزارة متابعتها لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع المياه وخدماته, مفندة ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيال مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات السعودية والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه, حيث أوضحت أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).

وأشارت إلى أنه تم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ 24/ 5/ 1442هـ الموافق 8/1/ 2021م، القاضي بأن تتولى الوزارة مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، وعليه فإن منظم المياه الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية, وتتابع الوزارة استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
07:29 PM

"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين

أكدت أن عدادات الشركة مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة, شركة المياه الوطنية بالعمل فوراً على معالجة الاعتراضات كافة ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، وبيان حق المستفيدين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض من خلال الرابط: https://www.mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/Complaints/Pages/default.aspx.

وأكدت الوزارة متابعتها لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع المياه وخدماته, مفندة ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حيال مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات السعودية والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه, حيث أوضحت أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).

وأشارت إلى أنه تم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ 24/ 5/ 1442هـ الموافق 8/1/ 2021م، القاضي بأن تتولى الوزارة مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، وعليه فإن منظم المياه الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية, وتتابع الوزارة استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية.

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