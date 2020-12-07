"البقمي" يطلق مسابقة لاكتشاف مواهب اختيار فرديات الإبل

لإتاحة الفرصة لهم للعمل في لجان المزايين ومهرجاناتها

أطلق رجل الأعمال ماجد بن مهل البقمي، مسابقة لاكتشاف المواهب في اختيار فرديات الإبل.

جاء ذلك، لإظهار تلك المواهب للمجتمع وإتاحة الفرصة لهم للعمل في لجان مزايين الإبل ومهرجاناتها.

وقال القائم على المسابقة، عبد الله بن رفعان العرجاني، لـ "سبق": تهدف المسابقة إلى تنمية المواهب من أبناء الوطن، واكتشاف أصحاب النظرات الثاقبة لمن يمتلك القدرة على جودة المعرفة في مكامن جمال الإبل وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة منهم في لجان التحكيم بمهرجانات مزايين الإبل.

وعن آلية المسابقة، أوضح "العرجاني" أنه تم رصد ألف ريال كل يوم لمن يتوافق اختياره في تحديد الثلاثة مراكز الأولى، قبل إعلان لجنة التحكيم النتائج النهائية لكل شوط طوال المهرجان.