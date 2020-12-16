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"الفيصل" يبحث مع وزير الإسكان مشروع الفيصلية والأحياء العشوائية بمكة وجدة والطائف

ناقشا تنمية المجتمعات الرقمية التي تحقق الرفاهية وتفتح آفاقًا أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي

بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وزير الإسكان، ماجد الحقيل، خلال استقباله له اليوم، بمكتبه بديوان الإمارة بحدة، البنى التحتية لمشروع الفيصلية، والذي سوف تتم فيه الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء المدن الذكية، وتنمية المجتمعات الرقمية التي تُحقق الرفاهية، وتفتح آفاقًا أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي.

واستعرض "الفيصل" الخطط الرامية لتطوير الأحياء العشوائية في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، وبحث آليات تسريع ودعم العمل في المشروعات البلدية في محافظات المنطقة.

وتضم مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية: (مركزًا إسلاميًا، ومجمعًا للإدارات الحكومية، وحيًّا دبلوماسيًّا، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي)، كما سيحوي المشروع مطارًا يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتطرّق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2؛ إذ يحقق فرصًا اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقًا رحبةً للتنمية، تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار. وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة؛ لتحفيز نمو المشروع ومنها: (المركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر)، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية وصولًا لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة، تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير، ويعتبر المشروع مكملًا لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وليس منافسًا لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

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"الفيصل" يبحث مع وزير الإسكان مشروع الفيصلية والأحياء العشوائية بمكة وجدة والطائف
سبق

بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وزير الإسكان، ماجد الحقيل، خلال استقباله له اليوم، بمكتبه بديوان الإمارة بحدة، البنى التحتية لمشروع الفيصلية، والذي سوف تتم فيه الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء المدن الذكية، وتنمية المجتمعات الرقمية التي تُحقق الرفاهية، وتفتح آفاقًا أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي.

واستعرض "الفيصل" الخطط الرامية لتطوير الأحياء العشوائية في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، وبحث آليات تسريع ودعم العمل في المشروعات البلدية في محافظات المنطقة.

وتضم مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية: (مركزًا إسلاميًا، ومجمعًا للإدارات الحكومية، وحيًّا دبلوماسيًّا، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي)، كما سيحوي المشروع مطارًا يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتطرّق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2؛ إذ يحقق فرصًا اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقًا رحبةً للتنمية، تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار. وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة؛ لتحفيز نمو المشروع ومنها: (المركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر)، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية وصولًا لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة، تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير، ويعتبر المشروع مكملًا لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وليس منافسًا لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
02:36 PM

"الفيصل" يبحث مع وزير الإسكان مشروع الفيصلية والأحياء العشوائية بمكة وجدة والطائف

ناقشا تنمية المجتمعات الرقمية التي تحقق الرفاهية وتفتح آفاقًا أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي

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عبدالله الراجحي - جدة
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بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وزير الإسكان، ماجد الحقيل، خلال استقباله له اليوم، بمكتبه بديوان الإمارة بحدة، البنى التحتية لمشروع الفيصلية، والذي سوف تتم فيه الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء المدن الذكية، وتنمية المجتمعات الرقمية التي تُحقق الرفاهية، وتفتح آفاقًا أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي.

واستعرض "الفيصل" الخطط الرامية لتطوير الأحياء العشوائية في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، وبحث آليات تسريع ودعم العمل في المشروعات البلدية في محافظات المنطقة.

وتضم مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية: (مركزًا إسلاميًا، ومجمعًا للإدارات الحكومية، وحيًّا دبلوماسيًّا، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي)، كما سيحوي المشروع مطارًا يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتطرّق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2؛ إذ يحقق فرصًا اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقًا رحبةً للتنمية، تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار. وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، ويحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة؛ لتحفيز نمو المشروع ومنها: (المركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر)، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية وصولًا لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة، تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير، ويعتبر المشروع مكملًا لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وليس منافسًا لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

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