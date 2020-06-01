الجهات الأمنية بتبوك تتابع مهامها في تطبيق أمر منع التجول

في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار كورونا

تابعت الجهات الأمنية بتبوك مهامها الميدانية لتطبيق أمر منع التجول أمس والمحدد من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وتواجدت الجهات الأمنية وانتشر منسوبوها من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع بمدينة تبوك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.