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أمين "آركو": استهداف المنشآت المدنية جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني

أكد أن الاعتداءات الحوثية على السعودية تمثل تهديدًا للسلم والاقتصاد العالمي

عبّر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري عن إدانته واستنكاره لاستهداف مطار أبها، معتبرًا ذلك الأمر فيه تطاول سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به، وتهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

جاء ذلك في أعقاب استهداف طائرة مسيرة لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية موجهة من الأراضي اليمنية، طبقاً لما ورد في إعلان السلطات السعودية يوم 10/ 2/ 2022، وما نتج عنه من إصابات بشرية لأفراد من جنسيات متعددة، وأضرار مادية في منشآت المطار.

وقال "التويجري" في بيانٍ ورد إلى "سبق": تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيرة إلى الأراضي السعودية هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين، والمنشآت المدنية، مطالباً المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، ويوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.

وأردف: هذا الاعتداء فيه تهديد للسلم والاقتصاد العالمي؛ لكون المملكة العربية السعودية من الدول الفاعلة في تحقيق استقرار الأمن السياسي والأمن الاقتصادي الإقليمي والدولي.

المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهلال الأحمر الصليب الأحمر طائرة مسيرة مطار أبها مليشيا الحوثي اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين "آركو": استهداف المنشآت المدنية جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني
سبق

عبّر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري عن إدانته واستنكاره لاستهداف مطار أبها، معتبرًا ذلك الأمر فيه تطاول سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به، وتهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

جاء ذلك في أعقاب استهداف طائرة مسيرة لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية موجهة من الأراضي اليمنية، طبقاً لما ورد في إعلان السلطات السعودية يوم 10/ 2/ 2022، وما نتج عنه من إصابات بشرية لأفراد من جنسيات متعددة، وأضرار مادية في منشآت المطار.

وقال "التويجري" في بيانٍ ورد إلى "سبق": تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيرة إلى الأراضي السعودية هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين، والمنشآت المدنية، مطالباً المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، ويوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.

وأردف: هذا الاعتداء فيه تهديد للسلم والاقتصاد العالمي؛ لكون المملكة العربية السعودية من الدول الفاعلة في تحقيق استقرار الأمن السياسي والأمن الاقتصادي الإقليمي والدولي.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
05:51 PM

أمين "آركو": استهداف المنشآت المدنية جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني

أكد أن الاعتداءات الحوثية على السعودية تمثل تهديدًا للسلم والاقتصاد العالمي

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فهد العتيبي - الرياض
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عبّر الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري عن إدانته واستنكاره لاستهداف مطار أبها، معتبرًا ذلك الأمر فيه تطاول سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به، وتهديد لأرواح المدنيين وترويعهم.

جاء ذلك في أعقاب استهداف طائرة مسيرة لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية موجهة من الأراضي اليمنية، طبقاً لما ورد في إعلان السلطات السعودية يوم 10/ 2/ 2022، وما نتج عنه من إصابات بشرية لأفراد من جنسيات متعددة، وأضرار مادية في منشآت المطار.

وقال "التويجري" في بيانٍ ورد إلى "سبق": تكرار هذا العمل المشين المتمثل في توجيه طائرات مسيرة إلى الأراضي السعودية هو تطاول على المعاهدات والأعراف الدولية، وإصرار مسبق ومتعمد للإضرار بالمدنيين، والمنشآت المدنية، مطالباً المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، ويوقف هذا العبث والتطاول على الأعراف والقوانين الدولية.

وأردف: هذا الاعتداء فيه تهديد للسلم والاقتصاد العالمي؛ لكون المملكة العربية السعودية من الدول الفاعلة في تحقيق استقرار الأمن السياسي والأمن الاقتصادي الإقليمي والدولي.

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