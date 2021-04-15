النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تستنكر استمرار هجمات الحوثي على المدنيين بالمملكة

أكدت تأييدها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المدنيين والمناطق المدنية

في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي

بشكل حاسم ورادع لوضع حد لتلك الاعتداءات نظرًا لما تشكّله من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وما تمثله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة، إضافة إلى ما تمثله من تقويض للجهود الدولية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكويت تستنكر استمرار هجمات الحوثي على المدنيين بالمملكة
سبق

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المدنيين والمناطق المدنية

في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي

بشكل حاسم ورادع لوضع حد لتلك الاعتداءات نظرًا لما تشكّله من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وما تمثله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة، إضافة إلى ما تمثله من تقويض للجهود الدولية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
04:47 PM

الكويت تستنكر استمرار هجمات الحوثي على المدنيين بالمملكة

أكدت تأييدها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
494

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المدنيين والمناطق المدنية

في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي

بشكل حاسم ورادع لوضع حد لتلك الاعتداءات نظرًا لما تشكّله من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وما تمثله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة، إضافة إلى ما تمثله من تقويض للجهود الدولية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,041
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,339
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة