اتفاقية بين "صيدليات الدواء" و"نوبكو" لتقديم خدمة التوصيل لمستفيدي "وصفتي"

وقَّعت الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة الدواء للخدمات الطبية "صيدليات الدواء"، مساء أمس الأول الأحد اتفاقية "تقديم خدمة التوصيل لمستفيدي خدمة "وصفتي".



يأتي ذلك ضمن جهود "نوبكو" و"الدواء" لتعزيز التعاون المشترك، وتحسين جودة الخدمة المقدَّمة من خلال خدمة "وصفتي"، وتوفير أفضل الخدمات لتسهيل صرف الأدوية للمرضى.



ووقَّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو" فهد الشبل، ومحمد الفراج الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية، وذلك في مقر شركة "نوبكو".



وأشادت شركة "نوبكو" بالشراكة الفاعلة والاستراتيجية مع "الدواء" منذ بداية الخدمة في ٢٠١٨م.



من جانبه، أشاد محمد الفراج بالتعاون المثمر مع "نوبكو"، وبالنجاح المشترك في خدمة "وصفتي"، متمنيًا تكامل الجهود، ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات.



كما تناول الاجتماع بحث العديد من أوجه التعاون بين الطرفَيْن؛ للإسهام برفع الأداء للخدمات الطبية.