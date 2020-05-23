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الولايات المتحدة: 1277 وفاة جديدة و23790 إصابة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت أمس لليوم الثاني على التوالي،1277 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، مع رصد انخفاض في الإصابات اليومية.

وأكدت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في العالم اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس الجمعة 22 مايو بـ1277 وفاة جديدة (مقابل 1263 وفاة الخميس).

وسجلت الجامعة خلال يوم أمس 23790 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 25294 إصابة في اليوم السابق).

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: 1277 وفاة جديدة و23790 إصابة
سبق

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت أمس لليوم الثاني على التوالي،1277 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، مع رصد انخفاض في الإصابات اليومية.

وأكدت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في العالم اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس الجمعة 22 مايو بـ1277 وفاة جديدة (مقابل 1263 وفاة الخميس).

وسجلت الجامعة خلال يوم أمس 23790 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 25294 إصابة في اليوم السابق).

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
03:09 PM

الولايات المتحدة: 1277 وفاة جديدة و23790 إصابة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت أمس لليوم الثاني على التوالي،1277 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، مع رصد انخفاض في الإصابات اليومية.

وأكدت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في العالم اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس الجمعة 22 مايو بـ1277 وفاة جديدة (مقابل 1263 وفاة الخميس).

وسجلت الجامعة خلال يوم أمس 23790 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 25294 إصابة في اليوم السابق).

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