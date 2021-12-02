102 ألف متقدم سجلوا في اختبار الرخص المهنية "التخصصي" خلال أول 3 أيام

يعدّ متطلبًا للحصول عليها في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوى الجودة

أعلن حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب في تويتر أن عدد المسجلين في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية "الاختبار التخصصي" وصل حتى اليوم إلى أكثر من 102 ألف متقدم ومتقدمة من 146 مدينة ومحافظة.

وبدأت فترة التسجيل المبكر في الاختبار يوم الاثنين الماضي 29 نوفمبر 2021م ويستمر إلى قبل موعد تطبيق الاختبار بـ 48 ساعة، حيث إن موعد تطبيق الاختبار الورقي سيكون خلال الفترة 22 - 26 فبراير 2022م.

وسيكون الاختبار المحوسب الذي سيعقد لبعض الاختبارات التخصصية خلال الفترة 6 - 16 فبراير 2022م، وذلك في 196 مقرًا للاختبارات الورقية والمحوسبة التابعة للهيئة والموزعة على عدد من مدن ومحافظات المملكة.

ويعدُ الاختبار متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم وكفايته لأعلى المستويات العالمية.

وتعتبر الرخصة إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار التربوي العام واختبار التخصص.

وأنهت الهيئة خلال الفترة 13 – 18 نوفمبر 2021م، تطبيق الفترة الأولى لـ (الاختبار التربوي العام)، حيث تقيس هذه الاختبارات المعايير التربوي العامة والمعايير التخصصية، حيث تصدر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكافة أنواعها (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، لمن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات.