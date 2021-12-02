النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

102 ألف متقدم سجلوا في اختبار الرخص المهنية "التخصصي" خلال أول 3 أيام

يعدّ متطلبًا للحصول عليها في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوى الجودة

أعلن حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب في تويتر أن عدد المسجلين في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية "الاختبار التخصصي" وصل حتى اليوم إلى أكثر من 102 ألف متقدم ومتقدمة من 146 مدينة ومحافظة.

وبدأت فترة التسجيل المبكر في الاختبار يوم الاثنين الماضي 29 نوفمبر 2021م ويستمر إلى قبل موعد تطبيق الاختبار بـ 48 ساعة، حيث إن موعد تطبيق الاختبار الورقي سيكون خلال الفترة 22 - 26 فبراير 2022م.
وسيكون الاختبار المحوسب الذي سيعقد لبعض الاختبارات التخصصية خلال الفترة 6 - 16 فبراير 2022م، وذلك في 196 مقرًا للاختبارات الورقية والمحوسبة التابعة للهيئة والموزعة على عدد من مدن ومحافظات المملكة.

ويعدُ الاختبار متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم وكفايته لأعلى المستويات العالمية.

وتعتبر الرخصة إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار التربوي العام واختبار التخصص.

وأنهت الهيئة خلال الفترة 13 – 18 نوفمبر 2021م، تطبيق الفترة الأولى لـ (الاختبار التربوي العام)، حيث تقيس هذه الاختبارات المعايير التربوي العامة والمعايير التخصصية، حيث تصدر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكافة أنواعها (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، لمن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
102 ألف متقدم سجلوا في اختبار الرخص المهنية "التخصصي" خلال أول 3 أيام
سبق

أعلن حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب في تويتر أن عدد المسجلين في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية "الاختبار التخصصي" وصل حتى اليوم إلى أكثر من 102 ألف متقدم ومتقدمة من 146 مدينة ومحافظة.

وبدأت فترة التسجيل المبكر في الاختبار يوم الاثنين الماضي 29 نوفمبر 2021م ويستمر إلى قبل موعد تطبيق الاختبار بـ 48 ساعة، حيث إن موعد تطبيق الاختبار الورقي سيكون خلال الفترة 22 - 26 فبراير 2022م.
وسيكون الاختبار المحوسب الذي سيعقد لبعض الاختبارات التخصصية خلال الفترة 6 - 16 فبراير 2022م، وذلك في 196 مقرًا للاختبارات الورقية والمحوسبة التابعة للهيئة والموزعة على عدد من مدن ومحافظات المملكة.

ويعدُ الاختبار متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم وكفايته لأعلى المستويات العالمية.

وتعتبر الرخصة إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار التربوي العام واختبار التخصص.

وأنهت الهيئة خلال الفترة 13 – 18 نوفمبر 2021م، تطبيق الفترة الأولى لـ (الاختبار التربوي العام)، حيث تقيس هذه الاختبارات المعايير التربوي العامة والمعايير التخصصية، حيث تصدر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكافة أنواعها (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، لمن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:25 PM

102 ألف متقدم سجلوا في اختبار الرخص المهنية "التخصصي" خلال أول 3 أيام

يعدّ متطلبًا للحصول عليها في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوى الجودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
176

أعلن حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب في تويتر أن عدد المسجلين في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية "الاختبار التخصصي" وصل حتى اليوم إلى أكثر من 102 ألف متقدم ومتقدمة من 146 مدينة ومحافظة.

وبدأت فترة التسجيل المبكر في الاختبار يوم الاثنين الماضي 29 نوفمبر 2021م ويستمر إلى قبل موعد تطبيق الاختبار بـ 48 ساعة، حيث إن موعد تطبيق الاختبار الورقي سيكون خلال الفترة 22 - 26 فبراير 2022م.
وسيكون الاختبار المحوسب الذي سيعقد لبعض الاختبارات التخصصية خلال الفترة 6 - 16 فبراير 2022م، وذلك في 196 مقرًا للاختبارات الورقية والمحوسبة التابعة للهيئة والموزعة على عدد من مدن ومحافظات المملكة.

ويعدُ الاختبار متطلبًا للحصول على الرخصة المهنية التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم وكفايته لأعلى المستويات العالمية.

وتعتبر الرخصة إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار التربوي العام واختبار التخصص.

وأنهت الهيئة خلال الفترة 13 – 18 نوفمبر 2021م، تطبيق الفترة الأولى لـ (الاختبار التربوي العام)، حيث تقيس هذه الاختبارات المعايير التربوي العامة والمعايير التخصصية، حيث تصدر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكافة أنواعها (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، لمن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة