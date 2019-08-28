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مفوضية اللاجئين: 28 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن

قالت: عودتهم كانت اختيارية ونواصل تقديم المشورة لمَن يفكر في ذلك

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عودة 28000 لاجئ سوري إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.

وأوضحت المفوضية، في بيان صحفي، أن من هؤلاء الـ 28000 عاد أكثر من 22000 لاجئ سوري في عام 2019 م، مؤكدةً أن الرقم مبني على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.

وأكدت أن عودة اللاجئين إلى سوريا اختيارية إلا أنها تواصل تقديم المشورة للاجئين الذين يفكرون في العودة.

وقالت إنه وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين السوريين بدأوا في العودة، إلا أنه من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في دعم الأردن لتلبية الاحتياجات السائدة للاجئين الذين ما زالوا فيه.

وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596 لاجئًا.

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مفوضية اللاجئين: 28 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن
سبق

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عودة 28000 لاجئ سوري إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.

وأوضحت المفوضية، في بيان صحفي، أن من هؤلاء الـ 28000 عاد أكثر من 22000 لاجئ سوري في عام 2019 م، مؤكدةً أن الرقم مبني على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.

وأكدت أن عودة اللاجئين إلى سوريا اختيارية إلا أنها تواصل تقديم المشورة للاجئين الذين يفكرون في العودة.

وقالت إنه وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين السوريين بدأوا في العودة، إلا أنه من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في دعم الأردن لتلبية الاحتياجات السائدة للاجئين الذين ما زالوا فيه.

وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596 لاجئًا.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
11:26 AM

مفوضية اللاجئين: 28 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن

قالت: عودتهم كانت اختيارية ونواصل تقديم المشورة لمَن يفكر في ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عودة 28000 لاجئ سوري إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.

وأوضحت المفوضية، في بيان صحفي، أن من هؤلاء الـ 28000 عاد أكثر من 22000 لاجئ سوري في عام 2019 م، مؤكدةً أن الرقم مبني على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.

وأكدت أن عودة اللاجئين إلى سوريا اختيارية إلا أنها تواصل تقديم المشورة للاجئين الذين يفكرون في العودة.

وقالت إنه وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين السوريين بدأوا في العودة، إلا أنه من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في دعم الأردن لتلبية الاحتياجات السائدة للاجئين الذين ما زالوا فيه.

وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596 لاجئًا.

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