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عبر "زوم".. كليات الأفلاج تنهي البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين

محاضرة تعريفية عن أنظمة وقوانين الجامعة والفرص الوظيفية لكل قسم

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج عبر برنامج الزوم البرنامج التعريفي لاستقبال المستجدين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441ـ 1442هـ بمتابعة من المشرف العام على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الكبيري، هنّأ خلالها الطلاب المستجدين بالقبول في الجامعة، وأكد على أهمية الاستفادة من الحياة الجامعية باكتساب العلم والمعرفة والجد والاجتهاد والحرص على التفوق الدراسي وأهمية الانتظام في الدراسة.

واشتمل اللقاء على محاضرة تعريفية عن أنظمة وقوانين الجامعة ومعرفة سبل التواصل مع رئيس كل قسم والمرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً، ومعلومات عن الأقسام بكليات الجامعة بالأفلاج، والفرص الوظيفية لكل قسم وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية.

وتضمنت فقرات اللقاء عرضاً عن وحدة الأنشطة الطلابية وما تقدم من أنشطة وبرامج ثقافية ورياضية واجتماعية والأندية الطلابية الموجودة في كليات الأفلاج؛ مثل نادي ريادة الأعمال والنادي التطوعي، وأيضاً نادي عشيرة الجوالة، كما استعرض البرامج المجتمعية التي تخدم أبناء المحافظة وكافة أفراد المجتمع .

وجاء في فقرات العرض شرح عن كل ما يخص الطالب والطالبة عبر بوابته الإلكترونية وحديث عن قسم القبول والتسجيل .

وقبل نهاية البرنامج تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات من الطلاب فيما يتعلق بطرق الدراسة والاختبارات والمكافآت والأنشطة المختلفة من قبل القائمين على اللقاء.

وفي نهاية اللقاء تمت تعبئة استمارات إلكترونية عن كل ما يحتاجه الطالب والطالبة من الاحتياجات الصحية والنفسية وأيضاً الأنشطة الطلابية والمواهب.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأفلاج

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عبر "زوم".. كليات الأفلاج تنهي البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين
سبق

أنهت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج عبر برنامج الزوم البرنامج التعريفي لاستقبال المستجدين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441ـ 1442هـ بمتابعة من المشرف العام على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الكبيري، هنّأ خلالها الطلاب المستجدين بالقبول في الجامعة، وأكد على أهمية الاستفادة من الحياة الجامعية باكتساب العلم والمعرفة والجد والاجتهاد والحرص على التفوق الدراسي وأهمية الانتظام في الدراسة.

واشتمل اللقاء على محاضرة تعريفية عن أنظمة وقوانين الجامعة ومعرفة سبل التواصل مع رئيس كل قسم والمرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً، ومعلومات عن الأقسام بكليات الجامعة بالأفلاج، والفرص الوظيفية لكل قسم وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية.

وتضمنت فقرات اللقاء عرضاً عن وحدة الأنشطة الطلابية وما تقدم من أنشطة وبرامج ثقافية ورياضية واجتماعية والأندية الطلابية الموجودة في كليات الأفلاج؛ مثل نادي ريادة الأعمال والنادي التطوعي، وأيضاً نادي عشيرة الجوالة، كما استعرض البرامج المجتمعية التي تخدم أبناء المحافظة وكافة أفراد المجتمع .

وجاء في فقرات العرض شرح عن كل ما يخص الطالب والطالبة عبر بوابته الإلكترونية وحديث عن قسم القبول والتسجيل .

وقبل نهاية البرنامج تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات من الطلاب فيما يتعلق بطرق الدراسة والاختبارات والمكافآت والأنشطة المختلفة من قبل القائمين على اللقاء.

وفي نهاية اللقاء تمت تعبئة استمارات إلكترونية عن كل ما يحتاجه الطالب والطالبة من الاحتياجات الصحية والنفسية وأيضاً الأنشطة الطلابية والمواهب.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:21 PM

عبر "زوم".. كليات الأفلاج تنهي البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين

محاضرة تعريفية عن أنظمة وقوانين الجامعة والفرص الوظيفية لكل قسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج عبر برنامج الزوم البرنامج التعريفي لاستقبال المستجدين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441ـ 1442هـ بمتابعة من المشرف العام على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الكبيري، هنّأ خلالها الطلاب المستجدين بالقبول في الجامعة، وأكد على أهمية الاستفادة من الحياة الجامعية باكتساب العلم والمعرفة والجد والاجتهاد والحرص على التفوق الدراسي وأهمية الانتظام في الدراسة.

واشتمل اللقاء على محاضرة تعريفية عن أنظمة وقوانين الجامعة ومعرفة سبل التواصل مع رئيس كل قسم والمرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً، ومعلومات عن الأقسام بكليات الجامعة بالأفلاج، والفرص الوظيفية لكل قسم وتقديم ما يهمهم في حياتهم الجامعية.

وتضمنت فقرات اللقاء عرضاً عن وحدة الأنشطة الطلابية وما تقدم من أنشطة وبرامج ثقافية ورياضية واجتماعية والأندية الطلابية الموجودة في كليات الأفلاج؛ مثل نادي ريادة الأعمال والنادي التطوعي، وأيضاً نادي عشيرة الجوالة، كما استعرض البرامج المجتمعية التي تخدم أبناء المحافظة وكافة أفراد المجتمع .

وجاء في فقرات العرض شرح عن كل ما يخص الطالب والطالبة عبر بوابته الإلكترونية وحديث عن قسم القبول والتسجيل .

وقبل نهاية البرنامج تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات من الطلاب فيما يتعلق بطرق الدراسة والاختبارات والمكافآت والأنشطة المختلفة من قبل القائمين على اللقاء.

وفي نهاية اللقاء تمت تعبئة استمارات إلكترونية عن كل ما يحتاجه الطالب والطالبة من الاحتياجات الصحية والنفسية وأيضاً الأنشطة الطلابية والمواهب.

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