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"الربيعة" يوجّه بسرعة استكمال العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ الجديد بـ"مستشفى ينبع العام"

تتكون من 24 عيادة أسنان و42 عيادة تخصصية ومختبر ومنطقة أشعة وصيدلية

وجّه وزير الصحة توفيق الربيعة، خلال زيارته إلى محافظة ينبع، بسرعة استكمال وتجهيز مبنى العيادات الخارجية الجديد ومبنى الطوارئ الجديد في مستشفى ينبع العام، حيث يتكون من 24 عيادة أسنان و42 عيادة تخصصية ومختبر ومنطقة أشعة وصيدلية و15 مكتبًا إداريًا.

وبتلك المناسبة، تقدم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، نيابة عنه وعن أهالي محافظة ينبع، بالشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته وتوجيهه بسرعة استكمال وتجهيز مبنى العيادات الجديد بمستشفى ينبع العام ومبنى الطوارئ الجديد.

وكان وزير الصحة تفقد أمس السبت مستشفى ينبع العام وبعض المراكز الداخلية، حيث بدأ زيارته للطوارئ حيث تفقّد طوارئ المستشفى والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال إضافةً إلى الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، واطلع على سير العمل بالمستشفى، كما اطلع على مركز صحي البندر الجديد ومركز صحي السميري.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ‏والمقيم ودعمها، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية؛ لترقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر.

ينبع وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة مستشفى ينبع العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يوجّه بسرعة استكمال العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ الجديد بـ"مستشفى ينبع العام"
سبق

وجّه وزير الصحة توفيق الربيعة، خلال زيارته إلى محافظة ينبع، بسرعة استكمال وتجهيز مبنى العيادات الخارجية الجديد ومبنى الطوارئ الجديد في مستشفى ينبع العام، حيث يتكون من 24 عيادة أسنان و42 عيادة تخصصية ومختبر ومنطقة أشعة وصيدلية و15 مكتبًا إداريًا.

وبتلك المناسبة، تقدم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، نيابة عنه وعن أهالي محافظة ينبع، بالشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته وتوجيهه بسرعة استكمال وتجهيز مبنى العيادات الجديد بمستشفى ينبع العام ومبنى الطوارئ الجديد.

وكان وزير الصحة تفقد أمس السبت مستشفى ينبع العام وبعض المراكز الداخلية، حيث بدأ زيارته للطوارئ حيث تفقّد طوارئ المستشفى والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال إضافةً إلى الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، واطلع على سير العمل بالمستشفى، كما اطلع على مركز صحي البندر الجديد ومركز صحي السميري.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ‏والمقيم ودعمها، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية؛ لترقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
12:06 AM

"الربيعة" يوجّه بسرعة استكمال العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ الجديد بـ"مستشفى ينبع العام"

تتكون من 24 عيادة أسنان و42 عيادة تخصصية ومختبر ومنطقة أشعة وصيدلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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وجّه وزير الصحة توفيق الربيعة، خلال زيارته إلى محافظة ينبع، بسرعة استكمال وتجهيز مبنى العيادات الخارجية الجديد ومبنى الطوارئ الجديد في مستشفى ينبع العام، حيث يتكون من 24 عيادة أسنان و42 عيادة تخصصية ومختبر ومنطقة أشعة وصيدلية و15 مكتبًا إداريًا.

وبتلك المناسبة، تقدم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، نيابة عنه وعن أهالي محافظة ينبع، بالشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته وتوجيهه بسرعة استكمال وتجهيز مبنى العيادات الجديد بمستشفى ينبع العام ومبنى الطوارئ الجديد.

وكان وزير الصحة تفقد أمس السبت مستشفى ينبع العام وبعض المراكز الداخلية، حيث بدأ زيارته للطوارئ حيث تفقّد طوارئ المستشفى والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال إضافةً إلى الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، واطلع على سير العمل بالمستشفى، كما اطلع على مركز صحي البندر الجديد ومركز صحي السميري.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ‏والمقيم ودعمها، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية؛ لترقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر.

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