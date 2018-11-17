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في الأردن .. إعلاميات سعوديات يناقشن دور الإعلام في مواجهة التطرف

يحمل المؤتمر عنوان: الإعلامية العربية بين سندان الانتهاكات ومطرقة الحريات

شاركت نخبة من الإعلاميات السعوديات في المؤتمر الخامس عشر للإعلاميات العربيات، الذي عُقد صباح اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمّان.

وبتوجيهات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي؛ شارك المتحدث الرسمي للسفارة مدير المكتب الإعلامي عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ ممثلاً عن السفارة؛ حيث رافق الإعلاميات السعوديات في المؤتمر واللواتي حضرن من مختلف المؤسسات الإعلامية السعودية.

شهد المؤتمر حضور كل من: خلود الدخيل مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية "واس"، وإيمان الرجب مذيعة بالقناة الأولى التلفزيون السعودي، ونور أسامة نقلي من صحيفة "عرب نيوز" السعودية، وأمنية الحازمي من وزارة الإعلام في المملكة.

وانطلقت أعمال مؤتمر الإعلاميات العربيات الخامس عشر الذي عُقد برعاية الأميرة بسمة بنت طلال؛ بحضور وزير التنمية السياسية والبرلمانية بالأردن المهندس موسى المعايطة؛ نيابةً عنها، ويستمر المؤتمر يومَي السابع عشر والثامن عشر في فندق القدس بالعاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان: الإعلامية العربية بين سندان الانتهاكات ومطرقة الحريات، والذي يشارك فيه عددٌ من الإعلاميات من بلدان عربية عدة.

ويشهد المؤتمر مشاركة عديد من الإعلاميات العربيات من الإمارات وتونس وعُمان والجزائر والمغرب واليمن والسودان، والبحرين، ولبنان، وعدد من الدول الشقيقة، حيث يشهد المؤتمر مناقشة محاور عدة منها: دور الإعلام في رصد الانتهاكات والتمييز حسب النوع الواقع على الإعلامية، وحول الإعلام والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الإعلام الرقمي والإعلام الثقافي في دعم حقوق المرأة، وعن حرية التعبير، ومفهوم أشكال التطرف وانعكاساته على المجتمعات العربية، ودور الإعلام وتأثيره في مواجهة التطرف، إضافة إلى الارتقاء بمواجهة التطرف ضدّ المرأة العربية ودورها في مواجهة التطرف.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ الى أهمية مشاركة عدد من الإعلاميات السعوديات في هذا المحفل، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الحكيمة في المملكة على أهمية دعم وجود المرأة السعودية في المناسبات والمحافل المحلية والدولية كافة التي من شأنها تقديم الصورة الإيجابية عن المرأة السعودية.

وينظّم هذا المؤتمر مركز الإعلاميات العربيات بإشراف الرئيسة التنفيذية للمركز الإعلامية والكاتبة محاسن الإمام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الأردن .. إعلاميات سعوديات يناقشن دور الإعلام في مواجهة التطرف
سبق

شاركت نخبة من الإعلاميات السعوديات في المؤتمر الخامس عشر للإعلاميات العربيات، الذي عُقد صباح اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمّان.

وبتوجيهات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي؛ شارك المتحدث الرسمي للسفارة مدير المكتب الإعلامي عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ ممثلاً عن السفارة؛ حيث رافق الإعلاميات السعوديات في المؤتمر واللواتي حضرن من مختلف المؤسسات الإعلامية السعودية.

شهد المؤتمر حضور كل من: خلود الدخيل مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية "واس"، وإيمان الرجب مذيعة بالقناة الأولى التلفزيون السعودي، ونور أسامة نقلي من صحيفة "عرب نيوز" السعودية، وأمنية الحازمي من وزارة الإعلام في المملكة.

وانطلقت أعمال مؤتمر الإعلاميات العربيات الخامس عشر الذي عُقد برعاية الأميرة بسمة بنت طلال؛ بحضور وزير التنمية السياسية والبرلمانية بالأردن المهندس موسى المعايطة؛ نيابةً عنها، ويستمر المؤتمر يومَي السابع عشر والثامن عشر في فندق القدس بالعاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان: الإعلامية العربية بين سندان الانتهاكات ومطرقة الحريات، والذي يشارك فيه عددٌ من الإعلاميات من بلدان عربية عدة.

ويشهد المؤتمر مشاركة عديد من الإعلاميات العربيات من الإمارات وتونس وعُمان والجزائر والمغرب واليمن والسودان، والبحرين، ولبنان، وعدد من الدول الشقيقة، حيث يشهد المؤتمر مناقشة محاور عدة منها: دور الإعلام في رصد الانتهاكات والتمييز حسب النوع الواقع على الإعلامية، وحول الإعلام والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الإعلام الرقمي والإعلام الثقافي في دعم حقوق المرأة، وعن حرية التعبير، ومفهوم أشكال التطرف وانعكاساته على المجتمعات العربية، ودور الإعلام وتأثيره في مواجهة التطرف، إضافة إلى الارتقاء بمواجهة التطرف ضدّ المرأة العربية ودورها في مواجهة التطرف.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ الى أهمية مشاركة عدد من الإعلاميات السعوديات في هذا المحفل، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الحكيمة في المملكة على أهمية دعم وجود المرأة السعودية في المناسبات والمحافل المحلية والدولية كافة التي من شأنها تقديم الصورة الإيجابية عن المرأة السعودية.

وينظّم هذا المؤتمر مركز الإعلاميات العربيات بإشراف الرئيسة التنفيذية للمركز الإعلامية والكاتبة محاسن الإمام.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
01:16 PM

في الأردن .. إعلاميات سعوديات يناقشن دور الإعلام في مواجهة التطرف

يحمل المؤتمر عنوان: الإعلامية العربية بين سندان الانتهاكات ومطرقة الحريات

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بدر الجبل - تبوك
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8,952

شاركت نخبة من الإعلاميات السعوديات في المؤتمر الخامس عشر للإعلاميات العربيات، الذي عُقد صباح اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمّان.

وبتوجيهات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي؛ شارك المتحدث الرسمي للسفارة مدير المكتب الإعلامي عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ ممثلاً عن السفارة؛ حيث رافق الإعلاميات السعوديات في المؤتمر واللواتي حضرن من مختلف المؤسسات الإعلامية السعودية.

شهد المؤتمر حضور كل من: خلود الدخيل مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية "واس"، وإيمان الرجب مذيعة بالقناة الأولى التلفزيون السعودي، ونور أسامة نقلي من صحيفة "عرب نيوز" السعودية، وأمنية الحازمي من وزارة الإعلام في المملكة.

وانطلقت أعمال مؤتمر الإعلاميات العربيات الخامس عشر الذي عُقد برعاية الأميرة بسمة بنت طلال؛ بحضور وزير التنمية السياسية والبرلمانية بالأردن المهندس موسى المعايطة؛ نيابةً عنها، ويستمر المؤتمر يومَي السابع عشر والثامن عشر في فندق القدس بالعاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان: الإعلامية العربية بين سندان الانتهاكات ومطرقة الحريات، والذي يشارك فيه عددٌ من الإعلاميات من بلدان عربية عدة.

ويشهد المؤتمر مشاركة عديد من الإعلاميات العربيات من الإمارات وتونس وعُمان والجزائر والمغرب واليمن والسودان، والبحرين، ولبنان، وعدد من الدول الشقيقة، حيث يشهد المؤتمر مناقشة محاور عدة منها: دور الإعلام في رصد الانتهاكات والتمييز حسب النوع الواقع على الإعلامية، وحول الإعلام والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الإعلام الرقمي والإعلام الثقافي في دعم حقوق المرأة، وعن حرية التعبير، ومفهوم أشكال التطرف وانعكاساته على المجتمعات العربية، ودور الإعلام وتأثيره في مواجهة التطرف، إضافة إلى الارتقاء بمواجهة التطرف ضدّ المرأة العربية ودورها في مواجهة التطرف.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ الى أهمية مشاركة عدد من الإعلاميات السعوديات في هذا المحفل، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الحكيمة في المملكة على أهمية دعم وجود المرأة السعودية في المناسبات والمحافل المحلية والدولية كافة التي من شأنها تقديم الصورة الإيجابية عن المرأة السعودية.

وينظّم هذا المؤتمر مركز الإعلاميات العربيات بإشراف الرئيسة التنفيذية للمركز الإعلامية والكاتبة محاسن الإمام.

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