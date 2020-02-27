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"هيئة كبار العلماء": الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين

تأتي انطلاقًا من مسؤولية المملكة لحماية البيئة الصحية الآمنة

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة الصحية الآمنة - بحفظ الله- للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك في منظومة احترازات كان منها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة.
وأضافت في بيانها الصادر هذا اليوم: إن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤولية المملكة التي شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

هيئة كبار العلماء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة كبار العلماء": الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين
سبق

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة الصحية الآمنة - بحفظ الله- للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك في منظومة احترازات كان منها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة.
وأضافت في بيانها الصادر هذا اليوم: إن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤولية المملكة التي شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:05 PM

"هيئة كبار العلماء": الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين

تأتي انطلاقًا من مسؤولية المملكة لحماية البيئة الصحية الآمنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة الصحية الآمنة - بحفظ الله- للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك في منظومة احترازات كان منها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة.
وأضافت في بيانها الصادر هذا اليوم: إن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤولية المملكة التي شرفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

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