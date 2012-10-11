السفارة السعودية بباريس تقيم حفل توديع السفير "العنقري"

بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لخادم الحرمين لدى فرنسا

أقامت سفارة المملكة في فرنسا حفل توديع لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا.

وثمّن ثقة القيادة الكريمة التي مُنحت له، متمنيًا أن يكون قد وفق لتقديم بعض من تطلعاتها في المحافظة على مصالح المملكة وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، سائلاً الله - عز وجل - أن يديم على المملكة رخاءها وأمنها واستقرارها.

وأعرب عن شكره وامتنانه لكل أعضاء البعثة، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهمتهم في رفعة وخدمة الوطن.