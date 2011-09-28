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"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية بالطائف

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية بمحافظة الطائف.

وتعد جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية من أوائل الجمعيات المتخصصة في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية، والتي تواكب في تخصصها وفي تقديم خدماتها للمستفيدين رؤية 2030، حيث إن تأسيس الجمعيات المتخصصة هو من أساسيات التوجه للرؤية في عمل القطاع الثالث.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي بن جابر القثامي، باسمه واسم جميع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين، الشكر للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يقدمونه من دعم لا محدود لجميع فئات المجتمع.

وأشار "القثامي " إلى أن صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الموافقة على تأسيس الجمعية هو دافع لتقديم كل ما تملكه الجمعية من خبرة في المجال القانوني لتقديم خدماتها للمستفيدين.

وشملت أهداف الجمعية نشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتدريب والتأهيل للمتخصصين في المجال القانوني، وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية لأصحاب الحالات الخاصة من أرامل وأيتام وأصحاب الدخل المحدود بشكل مجاني، والتمثيل النظامي أمام الجهات القضائية للحالات التي تستهدفها الجمعية.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي

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"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية بالطائف
سبق

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية بمحافظة الطائف.

وتعد جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية من أوائل الجمعيات المتخصصة في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية، والتي تواكب في تخصصها وفي تقديم خدماتها للمستفيدين رؤية 2030، حيث إن تأسيس الجمعيات المتخصصة هو من أساسيات التوجه للرؤية في عمل القطاع الثالث.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي بن جابر القثامي، باسمه واسم جميع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين، الشكر للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يقدمونه من دعم لا محدود لجميع فئات المجتمع.

وأشار "القثامي " إلى أن صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الموافقة على تأسيس الجمعية هو دافع لتقديم كل ما تملكه الجمعية من خبرة في المجال القانوني لتقديم خدماتها للمستفيدين.

وشملت أهداف الجمعية نشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتدريب والتأهيل للمتخصصين في المجال القانوني، وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية لأصحاب الحالات الخاصة من أرامل وأيتام وأصحاب الدخل المحدود بشكل مجاني، والتمثيل النظامي أمام الجهات القضائية للحالات التي تستهدفها الجمعية.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
02:52 PM

"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية بالطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية بمحافظة الطائف.

وتعد جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية من أوائل الجمعيات المتخصصة في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية، والتي تواكب في تخصصها وفي تقديم خدماتها للمستفيدين رؤية 2030، حيث إن تأسيس الجمعيات المتخصصة هو من أساسيات التوجه للرؤية في عمل القطاع الثالث.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي بن جابر القثامي، باسمه واسم جميع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين، الشكر للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يقدمونه من دعم لا محدود لجميع فئات المجتمع.

وأشار "القثامي " إلى أن صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الموافقة على تأسيس الجمعية هو دافع لتقديم كل ما تملكه الجمعية من خبرة في المجال القانوني لتقديم خدماتها للمستفيدين.

وشملت أهداف الجمعية نشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتدريب والتأهيل للمتخصصين في المجال القانوني، وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية لأصحاب الحالات الخاصة من أرامل وأيتام وأصحاب الدخل المحدود بشكل مجاني، والتمثيل النظامي أمام الجهات القضائية للحالات التي تستهدفها الجمعية.

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