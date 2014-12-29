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الإمارات تعلن رصد عدة حالات للإصابات بكورونا المتحورة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات للإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تعلن رصد عدة حالات للإصابات بكورونا المتحورة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات للإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
06:39 PM

الإمارات تعلن رصد عدة حالات للإصابات بكورونا المتحورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات للإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.

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