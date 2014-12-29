أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات للإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.
الإمارات تعلن رصد عدة حالات للإصابات بكورونا المتحورة
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات للإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.الإمارات فيروس كورونا الجديد
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الإمارات تعلن رصد عدة حالات للإصابات بكورونا المتحورةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-29
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
06:39 PM
الإمارات تعلن رصد عدة حالات للإصابات بكورونا المتحورة
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات للإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.
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