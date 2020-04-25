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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

الباحة .. حضور أمني مكثف وقت منع التجول وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين

ضمن الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

شهدت طرق منطقة الباحة اليوم، حضورًا أمنيًا وقت أمر منع التجول بدءًا من الساعة الخامسة عصرًا، وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالباحة للوقوف على تطبيق الأمر، الذي أظهر التزامًا من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات، ضمن الجهود المكثفة بالمنطقة على سلامة وصحة الجميع.

الباحة منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة .. حضور أمني مكثف وقت منع التجول وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين
سبق

شهدت طرق منطقة الباحة اليوم، حضورًا أمنيًا وقت أمر منع التجول بدءًا من الساعة الخامسة عصرًا، وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالباحة للوقوف على تطبيق الأمر، الذي أظهر التزامًا من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات، ضمن الجهود المكثفة بالمنطقة على سلامة وصحة الجميع.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:56 PM

الباحة .. حضور أمني مكثف وقت منع التجول وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين

ضمن الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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7,582

شهدت طرق منطقة الباحة اليوم، حضورًا أمنيًا وقت أمر منع التجول بدءًا من الساعة الخامسة عصرًا، وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالباحة للوقوف على تطبيق الأمر، الذي أظهر التزامًا من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات، ضمن الجهود المكثفة بالمنطقة على سلامة وصحة الجميع.

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