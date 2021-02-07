النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث

عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف

قدّم نظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران، في أسبوعه الثالث من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ177.194 مستخدمًا خلال الفترة من 31 يناير- 4 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4103 لوحات نقاش، ونحو 4659 تقييمًا.

واستعرض التقرير تفاصيل 25.084 فصلًا افتراضي، منها 634 جلسة متزامنة؛ حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 172.026 حاضرًا، وفيما بلغ عدد الشعب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذًا، بحضور 20.299 طالبًا.

جامعة نجران التعليم عن بُعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث
سبق

قدّم نظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران، في أسبوعه الثالث من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ177.194 مستخدمًا خلال الفترة من 31 يناير- 4 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4103 لوحات نقاش، ونحو 4659 تقييمًا.

واستعرض التقرير تفاصيل 25.084 فصلًا افتراضي، منها 634 جلسة متزامنة؛ حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 172.026 حاضرًا، وفيما بلغ عدد الشعب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذًا، بحضور 20.299 طالبًا.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
11:30 AM

177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث

عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
289

قدّم نظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران، في أسبوعه الثالث من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ177.194 مستخدمًا خلال الفترة من 31 يناير- 4 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4103 لوحات نقاش، ونحو 4659 تقييمًا.

واستعرض التقرير تفاصيل 25.084 فصلًا افتراضي، منها 634 جلسة متزامنة؛ حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 172.026 حاضرًا، وفيما بلغ عدد الشعب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذًا، بحضور 20.299 طالبًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,369
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,487
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,280

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة