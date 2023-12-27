"البلوي" يتفقد سير الاختبارات بالكلية التقنية والمعهد الصناعي بتبوك

التقى مديري المنشآت التدريبية للوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم

تفقد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي أمس الأحد، المنشآت التدريبية بالكلية التقنية، والمعهد الصناعي الثانوي، واطلع على سير الاختبارات النظرية للمتدربين، والتي تتم وفق أعلى التدابير والاحترازات الوقائية، وتطبيق معايير الجودة في العملية التدريبية.

والتقى "البلوي" مديري الأقسام والمنشآت للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية, وحثهم على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب ، كما اطلع على الخطط والاستراتيجيات التي تسعى المنشآت لتحقيقها بما يخدم المتدربين أثناء التدريب وتأهيلهم تقنيًا ومهنيًا لتهيئتهم لدخول سوق العمل.

فيما شكر "البلوي" في ختام جولته الإدارات المختلفة في المؤسسات التدربيبة، مثمنًا جهودها القيمة التي تُسهم في رفع مستوى العمل بالمنشآت لتحقيق أعلى درجات الجودة، التي تنعكس إيجابًا على سير العملية التدريبية.