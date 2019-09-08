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برمجيات "جوجل" ستتحكم فيما تشاهد

كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية، تطور حاليًا تحديثات جديدة في محرك البحث الخاص بها؛ بحيث تتحكم برمجياته فيما يشاهده المستخدم.
وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" إلى أنها تطور حاليًا برمجيات تساعد المستخدم في اكتشاف المواد الترفيهية التي تناسبه؛ بما في ذلك برامج التليفزيون والأفلام وباقي المواد الترفيهية، وتحديد الخدمات التي توفر هذه المواد.

وستتحكم البرمجيات الجديدة في تحديد أنماط وأنواع معينة من المواد الترفيهية، والشبكات والخدمات التي تقدم تلك المواد.
وستقدم تلك الخدمات من قِبَل "جوجل"، لتساعد المستخدمين في الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بشأن برامج التلفزيون والأفلام.
وأضافت "جوجل" في تقنية البحث عن عناوين البرامج التلفزيونية والأفلام، مربع نص جديد، باسم "لوحة المعرفة" في رأس نتائج البحث.
وسيُمكّن مربع النص ذلك من إيجاد الفيلم أو البرنامج التي تبحث عنها.

وستظهر تلك الخاصية الجديدة للمستخدمين الذين يقومون بالبحث عن هذا المحتوى، بدون تحديد عنوان الفيلم أو البرنامج.
وسيُكتب في تلك الخانة الجديدة كلمة "ماذا تشاهد" و"مقترحات جيدة للمشاهدة" على سبيل المثال.
واعتبارًا من الآن يمكن للمستخدم النقر على زر "ستارت" في قائمة "أفضل الاختيارات لك"؛ من أجل إبداء رأيه في البرامج التلفزيونية والأفلام، التي يشاهدها؛ من أجل مساعدة "جوجل" في معرفة تفضيلات أو ذوق المستخدم.

وستغطي خدمة "جوجل" الجديدة، خدمات بث الأفلام والبرامج الشهيرة مثل "نتفلكس"، و"هول"، و"إتش بي أو جو"، وإتش بي أو ناو"، و"برايم فيديو"، و"شو تايم"، و"شوتايم إني تايم"، و"سي بي إس أو أكسيس"، و"ستارز".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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برمجيات "جوجل" ستتحكم فيما تشاهد
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية، تطور حاليًا تحديثات جديدة في محرك البحث الخاص بها؛ بحيث تتحكم برمجياته فيما يشاهده المستخدم.
وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" إلى أنها تطور حاليًا برمجيات تساعد المستخدم في اكتشاف المواد الترفيهية التي تناسبه؛ بما في ذلك برامج التليفزيون والأفلام وباقي المواد الترفيهية، وتحديد الخدمات التي توفر هذه المواد.

وستتحكم البرمجيات الجديدة في تحديد أنماط وأنواع معينة من المواد الترفيهية، والشبكات والخدمات التي تقدم تلك المواد.
وستقدم تلك الخدمات من قِبَل "جوجل"، لتساعد المستخدمين في الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بشأن برامج التلفزيون والأفلام.
وأضافت "جوجل" في تقنية البحث عن عناوين البرامج التلفزيونية والأفلام، مربع نص جديد، باسم "لوحة المعرفة" في رأس نتائج البحث.
وسيُمكّن مربع النص ذلك من إيجاد الفيلم أو البرنامج التي تبحث عنها.

وستظهر تلك الخاصية الجديدة للمستخدمين الذين يقومون بالبحث عن هذا المحتوى، بدون تحديد عنوان الفيلم أو البرنامج.
وسيُكتب في تلك الخانة الجديدة كلمة "ماذا تشاهد" و"مقترحات جيدة للمشاهدة" على سبيل المثال.
واعتبارًا من الآن يمكن للمستخدم النقر على زر "ستارت" في قائمة "أفضل الاختيارات لك"؛ من أجل إبداء رأيه في البرامج التلفزيونية والأفلام، التي يشاهدها؛ من أجل مساعدة "جوجل" في معرفة تفضيلات أو ذوق المستخدم.

وستغطي خدمة "جوجل" الجديدة، خدمات بث الأفلام والبرامج الشهيرة مثل "نتفلكس"، و"هول"، و"إتش بي أو جو"، وإتش بي أو ناو"، و"برايم فيديو"، و"شو تايم"، و"شوتايم إني تايم"، و"سي بي إس أو أكسيس"، و"ستارز".

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
01:43 PM

برمجيات "جوجل" ستتحكم فيما تشاهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية، تطور حاليًا تحديثات جديدة في محرك البحث الخاص بها؛ بحيث تتحكم برمجياته فيما يشاهده المستخدم.
وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" إلى أنها تطور حاليًا برمجيات تساعد المستخدم في اكتشاف المواد الترفيهية التي تناسبه؛ بما في ذلك برامج التليفزيون والأفلام وباقي المواد الترفيهية، وتحديد الخدمات التي توفر هذه المواد.

وستتحكم البرمجيات الجديدة في تحديد أنماط وأنواع معينة من المواد الترفيهية، والشبكات والخدمات التي تقدم تلك المواد.
وستقدم تلك الخدمات من قِبَل "جوجل"، لتساعد المستخدمين في الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بشأن برامج التلفزيون والأفلام.
وأضافت "جوجل" في تقنية البحث عن عناوين البرامج التلفزيونية والأفلام، مربع نص جديد، باسم "لوحة المعرفة" في رأس نتائج البحث.
وسيُمكّن مربع النص ذلك من إيجاد الفيلم أو البرنامج التي تبحث عنها.

وستظهر تلك الخاصية الجديدة للمستخدمين الذين يقومون بالبحث عن هذا المحتوى، بدون تحديد عنوان الفيلم أو البرنامج.
وسيُكتب في تلك الخانة الجديدة كلمة "ماذا تشاهد" و"مقترحات جيدة للمشاهدة" على سبيل المثال.
واعتبارًا من الآن يمكن للمستخدم النقر على زر "ستارت" في قائمة "أفضل الاختيارات لك"؛ من أجل إبداء رأيه في البرامج التلفزيونية والأفلام، التي يشاهدها؛ من أجل مساعدة "جوجل" في معرفة تفضيلات أو ذوق المستخدم.

وستغطي خدمة "جوجل" الجديدة، خدمات بث الأفلام والبرامج الشهيرة مثل "نتفلكس"، و"هول"، و"إتش بي أو جو"، وإتش بي أو ناو"، و"برايم فيديو"، و"شو تايم"، و"شوتايم إني تايم"، و"سي بي إس أو أكسيس"، و"ستارز".

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