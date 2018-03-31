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سفير السعودية لدى السودان يبحث مع نظيره القطري القضايا ذات الاهتمام المشترك

جرى خلال اللقاء بالخرطوم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم في الخرطوم سفير دولة قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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سفير السعودية لدى السودان يبحث مع نظيره القطري القضايا ذات الاهتمام المشترك
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم في الخرطوم سفير دولة قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:23 AM

سفير السعودية لدى السودان يبحث مع نظيره القطري القضايا ذات الاهتمام المشترك

جرى خلال اللقاء بالخرطوم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم في الخرطوم سفير دولة قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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