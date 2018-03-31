سفير السعودية لدى السودان يبحث مع نظيره القطري القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم في الخرطوم سفير دولة قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي.
وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم في الخرطوم سفير دولة قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي.
وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم في الخرطوم سفير دولة قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي.
وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم في الخرطوم سفير دولة قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي.
وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.