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تبوك تسجّل انخفاضًا بعدد إصابات كورونا وأمير المنطقة يشيد بالتزام الأهالي

نوه بجهود كافة القطاعات في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

سجلت منطقة تبوك أرقامًا منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلان وزارة الصحة خلال الأيام الماضية أرقام تعافٍ عالية، ووفقًا لموقع الصحة.

وفي التفاصيل: وصلت مدينة تبوك للرقم 129 حالة نشطة مقابل 1180 حالة تعافٍ و17 وفاة، فيما انخفض عدد الإصابات في محافظتَيْ تيماء وحقل إلى حالة واحدة مقابل أربع حالات تعافٍ، فيما غادر مركز أشواق موقع الإصابات، فيما وصلت محافظة البدع إلى سبع حالات مقابل 11 حالة تعاف، والوجه خمس حالات نشطة مقابل 17 حالة تعافٍ، كما سجلت محافظة أملج 66 حالة تعافٍ مقابل 8 إصابات. وعن محافظة ضباء فقد سجلت 8 حالات نشطة مقابل 82 حالة تعافٍ.

وأثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، في القصر الحكومي؛ على تفاعل أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا؛ وهو ما يعكس الوعي الكبير والحرص لدى الأهالي على التقيد والالتزام بهذه الإجراءات التي أقرَّتها الدولة.

ونوّه أمير تبوك إلى جهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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تبوك تسجّل انخفاضًا بعدد إصابات كورونا وأمير المنطقة يشيد بالتزام الأهالي
سبق

سجلت منطقة تبوك أرقامًا منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلان وزارة الصحة خلال الأيام الماضية أرقام تعافٍ عالية، ووفقًا لموقع الصحة.

وفي التفاصيل: وصلت مدينة تبوك للرقم 129 حالة نشطة مقابل 1180 حالة تعافٍ و17 وفاة، فيما انخفض عدد الإصابات في محافظتَيْ تيماء وحقل إلى حالة واحدة مقابل أربع حالات تعافٍ، فيما غادر مركز أشواق موقع الإصابات، فيما وصلت محافظة البدع إلى سبع حالات مقابل 11 حالة تعاف، والوجه خمس حالات نشطة مقابل 17 حالة تعافٍ، كما سجلت محافظة أملج 66 حالة تعافٍ مقابل 8 إصابات. وعن محافظة ضباء فقد سجلت 8 حالات نشطة مقابل 82 حالة تعافٍ.

وأثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، في القصر الحكومي؛ على تفاعل أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا؛ وهو ما يعكس الوعي الكبير والحرص لدى الأهالي على التقيد والالتزام بهذه الإجراءات التي أقرَّتها الدولة.

ونوّه أمير تبوك إلى جهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:21 PM

تبوك تسجّل انخفاضًا بعدد إصابات كورونا وأمير المنطقة يشيد بالتزام الأهالي

نوه بجهود كافة القطاعات في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

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بدر الجبل - تبوك
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سجلت منطقة تبوك أرقامًا منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلان وزارة الصحة خلال الأيام الماضية أرقام تعافٍ عالية، ووفقًا لموقع الصحة.

وفي التفاصيل: وصلت مدينة تبوك للرقم 129 حالة نشطة مقابل 1180 حالة تعافٍ و17 وفاة، فيما انخفض عدد الإصابات في محافظتَيْ تيماء وحقل إلى حالة واحدة مقابل أربع حالات تعافٍ، فيما غادر مركز أشواق موقع الإصابات، فيما وصلت محافظة البدع إلى سبع حالات مقابل 11 حالة تعاف، والوجه خمس حالات نشطة مقابل 17 حالة تعافٍ، كما سجلت محافظة أملج 66 حالة تعافٍ مقابل 8 إصابات. وعن محافظة ضباء فقد سجلت 8 حالات نشطة مقابل 82 حالة تعافٍ.

وأثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، في القصر الحكومي؛ على تفاعل أهالي المنطقة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا؛ وهو ما يعكس الوعي الكبير والحرص لدى الأهالي على التقيد والالتزام بهذه الإجراءات التي أقرَّتها الدولة.

ونوّه أمير تبوك إلى جهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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