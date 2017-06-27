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بعد الفوز على سيدني بثلاثية.. ملبورن سيتي يتوج بدوري أستراليا

للمرة الأولى في تاريخه

توج ملبورن سيتي بدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 3-1 على سيدني، في المباراة النهائية للبطولة، اليوم الأحد، لينتقم لهزيمته أمامه في العام الماضي.

وبعد هذا الفوز، قال أتكينسون الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "بكل صراحة لا يمكنني وصف شعوري. هذه أفضل لحظة طوال مسيرتي الاحترافية".

وأضاف: "في هذه اللحظة نحن في عالم مختلف.. لقد نجحنا في النهاية بعد تذبذب النتائج ما بين تقدم وتراجع".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد الفوز على سيدني بثلاثية.. ملبورن سيتي يتوج بدوري أستراليا
سبق

توج ملبورن سيتي بدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 3-1 على سيدني، في المباراة النهائية للبطولة، اليوم الأحد، لينتقم لهزيمته أمامه في العام الماضي.

وبعد هذا الفوز، قال أتكينسون الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "بكل صراحة لا يمكنني وصف شعوري. هذه أفضل لحظة طوال مسيرتي الاحترافية".

وأضاف: "في هذه اللحظة نحن في عالم مختلف.. لقد نجحنا في النهاية بعد تذبذب النتائج ما بين تقدم وتراجع".

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
07:26 PM

بعد الفوز على سيدني بثلاثية.. ملبورن سيتي يتوج بدوري أستراليا

للمرة الأولى في تاريخه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج ملبورن سيتي بدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 3-1 على سيدني، في المباراة النهائية للبطولة، اليوم الأحد، لينتقم لهزيمته أمامه في العام الماضي.

وبعد هذا الفوز، قال أتكينسون الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "بكل صراحة لا يمكنني وصف شعوري. هذه أفضل لحظة طوال مسيرتي الاحترافية".

وأضاف: "في هذه اللحظة نحن في عالم مختلف.. لقد نجحنا في النهاية بعد تذبذب النتائج ما بين تقدم وتراجع".

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