الإطاحة بـ3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة أثناء قيادتها مركبة بالقصيم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية قبضت على 3 مواطنين في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة في أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.
الإطاحة بـ3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة أثناء قيادتها مركبة بالقصيم
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية قبضت على 3 مواطنين في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة في أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.
اعلان
الإطاحة بـ3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة أثناء قيادتها مركبة بالقصيموكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-27
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
01:18 AM
الإطاحة بـ3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة أثناء قيادتها مركبة بالقصيم
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية قبضت على 3 مواطنين في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة في أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
10,986
38 مليار ..
23 يوليو
13,750
2.5 مليار ..
30 يناير
14,927
91 مليار ..
29 يناير
34,301
العَلَم الذي لا يُنكَّس
مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!
عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة
علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن
نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!
صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني
بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا
عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع
يحيى فقيهي
منبت الكبرياء
سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر
خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!
عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!
بندر مغرم الشهري