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"التجارة": هذه اشتراطات غرف القياس في المراكز التجارية

أكدت ضرورة توفير مطهرات للأيدي وضمان التهوية الجيدة

أوضحت وزارة التجارة اشتراطات استخدام غرف القياس في محال الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن ضمان التباعد الجسدي (متر ونصف المتر) في منطقة الانتظار، إلى جانب المراقبة المستمرة لضمان عدم تكدس العملاء والتزامهم بالانتظار عند علامات التباعد.

وشددت على ضرورة توفير مطهرات للأيدي عند مدخل الغرف، وضمان التهوية الجيدة للغرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": هذه اشتراطات غرف القياس في المراكز التجارية
سبق

أوضحت وزارة التجارة اشتراطات استخدام غرف القياس في محال الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن ضمان التباعد الجسدي (متر ونصف المتر) في منطقة الانتظار، إلى جانب المراقبة المستمرة لضمان عدم تكدس العملاء والتزامهم بالانتظار عند علامات التباعد.

وشددت على ضرورة توفير مطهرات للأيدي عند مدخل الغرف، وضمان التهوية الجيدة للغرف.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:31 AM

"التجارة": هذه اشتراطات غرف القياس في المراكز التجارية

أكدت ضرورة توفير مطهرات للأيدي وضمان التهوية الجيدة

A A A
خالد علي - الرياض
0
9,702

أوضحت وزارة التجارة اشتراطات استخدام غرف القياس في محال الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن ضمان التباعد الجسدي (متر ونصف المتر) في منطقة الانتظار، إلى جانب المراقبة المستمرة لضمان عدم تكدس العملاء والتزامهم بالانتظار عند علامات التباعد.

وشددت على ضرورة توفير مطهرات للأيدي عند مدخل الغرف، وضمان التهوية الجيدة للغرف.

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