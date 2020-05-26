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شاهد.. مدير "صحة الطائف" يفاجئ منسوبي مستشفى الخرمة باتصال معايدة

قال: نشكركم على ما قدّمتموه والنتائج التي تَحققت للحد من انتشار كورونا

فاجأ مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، منسوبي مستشفى الخرمة العام بالاتصال هاتفيًّا على مدير المستشفى، وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال "القحطاني"، في حديثه المسموع لأبطال الصحة بالخرمة: "كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، والحقيقة نشكركم الشكر الجزيل على ما قدمتموه بالميدان والنتائج التي تَحققت للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف مدير صحة الطائف: "نشكركم لعملكم كفريق واحد وما تقدمون من جهود وتضحيات يصلنا كل يوم ويُسعدنا ما تحقق".

وعبّر مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي، عن سعادتهم باتصال ومعايدة مدير صحة الطائف، الذي يمثل عمل الفريق الواحد بمستشفيات الطائف.

وقلّد مدير مستشفى الخرمة محمد السبيعي، خلال احتفالية المستشفى بالعيد، ميداليات "أبطال كوفيد 19" لفريق الخط الأول والمباشر لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الخرمة؛ نظير ما قدموه في مواجهة جائحة كورونا.

الطائف الشؤون الصحية بمحافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدير "صحة الطائف" يفاجئ منسوبي مستشفى الخرمة باتصال معايدة
سبق

فاجأ مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، منسوبي مستشفى الخرمة العام بالاتصال هاتفيًّا على مدير المستشفى، وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال "القحطاني"، في حديثه المسموع لأبطال الصحة بالخرمة: "كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، والحقيقة نشكركم الشكر الجزيل على ما قدمتموه بالميدان والنتائج التي تَحققت للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف مدير صحة الطائف: "نشكركم لعملكم كفريق واحد وما تقدمون من جهود وتضحيات يصلنا كل يوم ويُسعدنا ما تحقق".

وعبّر مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي، عن سعادتهم باتصال ومعايدة مدير صحة الطائف، الذي يمثل عمل الفريق الواحد بمستشفيات الطائف.

وقلّد مدير مستشفى الخرمة محمد السبيعي، خلال احتفالية المستشفى بالعيد، ميداليات "أبطال كوفيد 19" لفريق الخط الأول والمباشر لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الخرمة؛ نظير ما قدموه في مواجهة جائحة كورونا.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
10:59 AM

شاهد.. مدير "صحة الطائف" يفاجئ منسوبي مستشفى الخرمة باتصال معايدة

قال: نشكركم على ما قدّمتموه والنتائج التي تَحققت للحد من انتشار كورونا

A A A
محمد الزامل - الخرمة
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2,263

فاجأ مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، منسوبي مستشفى الخرمة العام بالاتصال هاتفيًّا على مدير المستشفى، وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال "القحطاني"، في حديثه المسموع لأبطال الصحة بالخرمة: "كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، والحقيقة نشكركم الشكر الجزيل على ما قدمتموه بالميدان والنتائج التي تَحققت للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف مدير صحة الطائف: "نشكركم لعملكم كفريق واحد وما تقدمون من جهود وتضحيات يصلنا كل يوم ويُسعدنا ما تحقق".

وعبّر مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي، عن سعادتهم باتصال ومعايدة مدير صحة الطائف، الذي يمثل عمل الفريق الواحد بمستشفيات الطائف.

وقلّد مدير مستشفى الخرمة محمد السبيعي، خلال احتفالية المستشفى بالعيد، ميداليات "أبطال كوفيد 19" لفريق الخط الأول والمباشر لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الخرمة؛ نظير ما قدموه في مواجهة جائحة كورونا.

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