النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة رئيس باكستان السابق "ممنون حسين"

توفي اليوم ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان السابق في أحد مستشفيات كراتشي.

وحسب ما ذكرت قناة "اي ار واي" الإخبارية، فإن الرئيس الباكستاني السابق تعرض لوعكة صحية، وجرى تنويمه في أحد مستشفيات مدينة كراتشي جنوب باكستان إثر إصابته بالسرطان حسب ما ذكرت القناة "الإخبارية".

وتولى "ممنون حسين" رئاسة الجمهورية من العام 2013 حتى العام 2018، وأجرت معه "سبق" آخر لقاء في 1 رمضان 1439 بالمدينة المنورة، وشدد خلاله على عمق العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية، مشددًا على أنها "قوية وتزداد متانة يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى أن العلاقات في شتى المجالات، وأن الشعب الباكستاني يكن كل الحب والاحترام للمملكة لوجود الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة رئيس باكستان السابق "ممنون حسين"
سبق

توفي اليوم ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان السابق في أحد مستشفيات كراتشي.

وحسب ما ذكرت قناة "اي ار واي" الإخبارية، فإن الرئيس الباكستاني السابق تعرض لوعكة صحية، وجرى تنويمه في أحد مستشفيات مدينة كراتشي جنوب باكستان إثر إصابته بالسرطان حسب ما ذكرت القناة "الإخبارية".

وتولى "ممنون حسين" رئاسة الجمهورية من العام 2013 حتى العام 2018، وأجرت معه "سبق" آخر لقاء في 1 رمضان 1439 بالمدينة المنورة، وشدد خلاله على عمق العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية، مشددًا على أنها "قوية وتزداد متانة يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى أن العلاقات في شتى المجالات، وأن الشعب الباكستاني يكن كل الحب والاحترام للمملكة لوجود الحرمين الشريفين.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:05 PM

وفاة رئيس باكستان السابق "ممنون حسين"

A A A
يوسف سفر - الرياض
0
1,395

توفي اليوم ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان السابق في أحد مستشفيات كراتشي.

وحسب ما ذكرت قناة "اي ار واي" الإخبارية، فإن الرئيس الباكستاني السابق تعرض لوعكة صحية، وجرى تنويمه في أحد مستشفيات مدينة كراتشي جنوب باكستان إثر إصابته بالسرطان حسب ما ذكرت القناة "الإخبارية".

وتولى "ممنون حسين" رئاسة الجمهورية من العام 2013 حتى العام 2018، وأجرت معه "سبق" آخر لقاء في 1 رمضان 1439 بالمدينة المنورة، وشدد خلاله على عمق العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية، مشددًا على أنها "قوية وتزداد متانة يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى أن العلاقات في شتى المجالات، وأن الشعب الباكستاني يكن كل الحب والاحترام للمملكة لوجود الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,890
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة