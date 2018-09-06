النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

"الحصيني": أمطار متفاوتة تشمل 7 مناطق مصحوبة بالصواعق اليوم وغداً

قال: تؤثر على مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إنه من المتوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة تشمل سبع مناطق، وقد يصحب بعضها سيول ورياح مغبرة وصواعق.

وأضاف: الأمطار متوقع أن تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وتشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وتبوك، وتمتد إلى حائل.

ونبّه في ختام كلامه من السيول والرياح المغبرة والصواعق التي قد تصاحب بعض هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني": أمطار متفاوتة تشمل 7 مناطق مصحوبة بالصواعق اليوم وغداً
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إنه من المتوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة تشمل سبع مناطق، وقد يصحب بعضها سيول ورياح مغبرة وصواعق.

وأضاف: الأمطار متوقع أن تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وتشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وتبوك، وتمتد إلى حائل.

ونبّه في ختام كلامه من السيول والرياح المغبرة والصواعق التي قد تصاحب بعض هذه الحالات.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:16 AM

"الحصيني": أمطار متفاوتة تشمل 7 مناطق مصحوبة بالصواعق اليوم وغداً

قال: تؤثر على مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
48,782

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إنه من المتوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة تشمل سبع مناطق، وقد يصحب بعضها سيول ورياح مغبرة وصواعق.

وأضاف: الأمطار متوقع أن تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وتشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وتبوك، وتمتد إلى حائل.

ونبّه في ختام كلامه من السيول والرياح المغبرة والصواعق التي قد تصاحب بعض هذه الحالات.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,122
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,069
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,912
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,158

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة