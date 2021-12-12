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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان

لا أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:28 AM

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان

لا أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

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