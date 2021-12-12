ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.

ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق اليابان.

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-12 ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق اليابان. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 08:28 AM

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان لا أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية





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ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.