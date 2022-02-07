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"العقار" تستقبل المنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة

بغرض بحث عدد من فرص التعاون ورفع جودة الخدمات

استقبلت الهيئة العامة للعقار اليوم، المنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة؛ لبحث عدد من فرص التعاون والاستثمار، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري.

وتحرص الهيئة على عقد هذه اللقاءات الدورية بالمنصات المرخصة والاستماع للمقترحات المقدمة من قبلهم.

وناقش اللقاء فرص الشراكة والاستثمار في القطاع العقاري، والخدمات العقارية بين الهيئة والشركات التقنية الريادية؛ لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها؛ بما يخدم مبادرات الهيئة وبرامجها، وتشجيع رواد الأعمال إلى الاستثمار في القطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة رخصت المنصات العقارية بناءً على معايير أصدرتها بهدف دعم دورها في تنظيم السوق العقاري والإشراف عليه، وتقوم هذه المعايير على الربط الإلكتروني بين الهيئة والمنصات المرخصة، وأهم هذه المعايير أن يكون المعلن مسجلًا عن طريق النفاذ الوطني.

وتعتزم الهيئة إطلاق حزمة من الخدمات الحصرية ذات القيمة المضافة للمنصات المرخصة خلال 2022، أولى هذه الخدمات هي خدمة الربط مع منصة المؤشرات العقارية التابعة للهيئة.

وأطلقت الهيئة مختبر التقنيات العقارية PROPTECHLAP لاختبار الخدمات والتقنيات الجديدة للمنصات العقارية تمهيداً لاعتمادها.

وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال لقاءاتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.

الهيئة العامة للعقار المنصات العقارية الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقار" تستقبل المنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة
سبق

استقبلت الهيئة العامة للعقار اليوم، المنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة؛ لبحث عدد من فرص التعاون والاستثمار، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري.

وتحرص الهيئة على عقد هذه اللقاءات الدورية بالمنصات المرخصة والاستماع للمقترحات المقدمة من قبلهم.

وناقش اللقاء فرص الشراكة والاستثمار في القطاع العقاري، والخدمات العقارية بين الهيئة والشركات التقنية الريادية؛ لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها؛ بما يخدم مبادرات الهيئة وبرامجها، وتشجيع رواد الأعمال إلى الاستثمار في القطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة رخصت المنصات العقارية بناءً على معايير أصدرتها بهدف دعم دورها في تنظيم السوق العقاري والإشراف عليه، وتقوم هذه المعايير على الربط الإلكتروني بين الهيئة والمنصات المرخصة، وأهم هذه المعايير أن يكون المعلن مسجلًا عن طريق النفاذ الوطني.

وتعتزم الهيئة إطلاق حزمة من الخدمات الحصرية ذات القيمة المضافة للمنصات المرخصة خلال 2022، أولى هذه الخدمات هي خدمة الربط مع منصة المؤشرات العقارية التابعة للهيئة.

وأطلقت الهيئة مختبر التقنيات العقارية PROPTECHLAP لاختبار الخدمات والتقنيات الجديدة للمنصات العقارية تمهيداً لاعتمادها.

وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال لقاءاتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:47 PM

"العقار" تستقبل المنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة

بغرض بحث عدد من فرص التعاون ورفع جودة الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبلت الهيئة العامة للعقار اليوم، المنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة؛ لبحث عدد من فرص التعاون والاستثمار، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري.

وتحرص الهيئة على عقد هذه اللقاءات الدورية بالمنصات المرخصة والاستماع للمقترحات المقدمة من قبلهم.

وناقش اللقاء فرص الشراكة والاستثمار في القطاع العقاري، والخدمات العقارية بين الهيئة والشركات التقنية الريادية؛ لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها؛ بما يخدم مبادرات الهيئة وبرامجها، وتشجيع رواد الأعمال إلى الاستثمار في القطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة رخصت المنصات العقارية بناءً على معايير أصدرتها بهدف دعم دورها في تنظيم السوق العقاري والإشراف عليه، وتقوم هذه المعايير على الربط الإلكتروني بين الهيئة والمنصات المرخصة، وأهم هذه المعايير أن يكون المعلن مسجلًا عن طريق النفاذ الوطني.

وتعتزم الهيئة إطلاق حزمة من الخدمات الحصرية ذات القيمة المضافة للمنصات المرخصة خلال 2022، أولى هذه الخدمات هي خدمة الربط مع منصة المؤشرات العقارية التابعة للهيئة.

وأطلقت الهيئة مختبر التقنيات العقارية PROPTECHLAP لاختبار الخدمات والتقنيات الجديدة للمنصات العقارية تمهيداً لاعتمادها.

وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال لقاءاتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.

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