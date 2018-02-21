"الغذاء والدواء" تقرر سحب تشغيلتين من "جوسبرين 81 ملغ"

لعدم اجتيازهما اختبار الذوبانية بحسب مواصفات الشركة الصانعة

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركة "جلفار" بسحب تشغيلتي "0541 – 0518" من دواء جوسبرين "أسبرين 81 ملغ" (JUSPRIN 81 MG ENTERIC COATED TABLETS) الذي يحمل رقم تسجيل "99-186-95"، نظراً لعدم اجتياز التشغيلتين اختبار الذوبانية بحسب مواصفات الشركة الصانعة.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في "الهيئة" الصيدلي عبدالرحمن السلطان: ورد بلاغ من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخصوص وجود خلل في جودة تشغيلتي "0541 – 0518" من دواء جوسبرين "أسبرين 81 ملغ".

وأضاف: الهيئة أجرت اختبارات وفحوصات بيّنت عدم مطابقة التشغيلتين لمواصفات الشركة الصانعة.

وأردف: عممت الهيئة على المؤسسات الصحية كافة بإيقاف استخدام التشغيلتين في حال وجودهما لديها، ونؤكد إلزام الشركة بسحب التشغيلتين من جميع الجهات المستفيدة.

وحثّ "السلطان" على أهمية مراجعة مستخدم الدواء للطبيب المختص.