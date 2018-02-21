النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تقرر سحب تشغيلتين من "جوسبرين 81 ملغ"

لعدم اجتيازهما اختبار الذوبانية بحسب مواصفات الشركة الصانعة

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركة "جلفار" بسحب تشغيلتي "0541 – 0518" من دواء جوسبرين "أسبرين 81 ملغ" (JUSPRIN 81 MG ENTERIC COATED TABLETS) الذي يحمل رقم تسجيل "99-186-95"، نظراً لعدم اجتياز التشغيلتين اختبار الذوبانية بحسب مواصفات الشركة الصانعة.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في "الهيئة" الصيدلي عبدالرحمن السلطان: ورد بلاغ من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخصوص وجود خلل في جودة تشغيلتي "0541 – 0518" من دواء جوسبرين "أسبرين 81 ملغ".

وأضاف: الهيئة أجرت اختبارات وفحوصات بيّنت عدم مطابقة التشغيلتين لمواصفات الشركة الصانعة.

وأردف: عممت الهيئة على المؤسسات الصحية كافة بإيقاف استخدام التشغيلتين في حال وجودهما لديها، ونؤكد إلزام الشركة بسحب التشغيلتين من جميع الجهات المستفيدة.

وحثّ "السلطان" على أهمية مراجعة مستخدم الدواء للطبيب المختص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تقرر سحب تشغيلتين من "جوسبرين 81 ملغ"
سبق

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركة "جلفار" بسحب تشغيلتي "0541 – 0518" من دواء جوسبرين "أسبرين 81 ملغ" (JUSPRIN 81 MG ENTERIC COATED TABLETS) الذي يحمل رقم تسجيل "99-186-95"، نظراً لعدم اجتياز التشغيلتين اختبار الذوبانية بحسب مواصفات الشركة الصانعة.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في "الهيئة" الصيدلي عبدالرحمن السلطان: ورد بلاغ من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخصوص وجود خلل في جودة تشغيلتي "0541 – 0518" من دواء جوسبرين "أسبرين 81 ملغ".

وأضاف: الهيئة أجرت اختبارات وفحوصات بيّنت عدم مطابقة التشغيلتين لمواصفات الشركة الصانعة.

وأردف: عممت الهيئة على المؤسسات الصحية كافة بإيقاف استخدام التشغيلتين في حال وجودهما لديها، ونؤكد إلزام الشركة بسحب التشغيلتين من جميع الجهات المستفيدة.

وحثّ "السلطان" على أهمية مراجعة مستخدم الدواء للطبيب المختص.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
03:17 PM

"الغذاء والدواء" تقرر سحب تشغيلتين من "جوسبرين 81 ملغ"

لعدم اجتيازهما اختبار الذوبانية بحسب مواصفات الشركة الصانعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
8,184

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركة "جلفار" بسحب تشغيلتي "0541 – 0518" من دواء جوسبرين "أسبرين 81 ملغ" (JUSPRIN 81 MG ENTERIC COATED TABLETS) الذي يحمل رقم تسجيل "99-186-95"، نظراً لعدم اجتياز التشغيلتين اختبار الذوبانية بحسب مواصفات الشركة الصانعة.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في "الهيئة" الصيدلي عبدالرحمن السلطان: ورد بلاغ من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخصوص وجود خلل في جودة تشغيلتي "0541 – 0518" من دواء جوسبرين "أسبرين 81 ملغ".

وأضاف: الهيئة أجرت اختبارات وفحوصات بيّنت عدم مطابقة التشغيلتين لمواصفات الشركة الصانعة.

وأردف: عممت الهيئة على المؤسسات الصحية كافة بإيقاف استخدام التشغيلتين في حال وجودهما لديها، ونؤكد إلزام الشركة بسحب التشغيلتين من جميع الجهات المستفيدة.

وحثّ "السلطان" على أهمية مراجعة مستخدم الدواء للطبيب المختص.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة