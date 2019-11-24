الأردن يكرم "هجانة" أنقذوا 4 سعوديين جرفت السيول سيارتهم شرق البلاد

بحضور القائم بأعمال سفير المملكة في عمان

كرّم مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود اليوم، بحضور القائم بأعمال سفير السعودية في عمان محمد العتيق، عددًا من رجال الهجانة لإنقاذهم 4 مواطنين سعوديين جرفت السيول سيارتهم.



وكانت وحدة تابعة لقيادة شرطة البادية الأردنية قد أنقذت 4 سعوديين انقلبت سيارتهم، إثر ارتفاع منسوب المياه في وادي راجل بالأزرق شرق المملكة الأردنية الهاشمية.



جاء ذلك عندما تحركوا فور تلقيهم بلاغًا بانجراف مركبة بداخلها 4 سعوديين ولبوا نداء الاستغاثة وتمكنوا بأبسط ما يمتلكونه من إمكانات، معتمدين على أجسادهم وبعض الحبال من إنقاذهم دون أن يلحق بهم أي أذى بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.



وقال اللواء الحمود إنهم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا ومحل إشادة لكل من شاهد تلك التضحية التي قدموها وجرى تناقلها على مستوى واسع في البلدين الشقيقين.



من جانبه نقل العتيق شكر المملكة قيادة وحكومة وشعبًا لمرتبات سرايا الهجانة في قيادة شرطة البادية الملكية الأردنية على التضحية التي أظهروها، حيث كادوا أن يضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ السعوديين المستغيثين.