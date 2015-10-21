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بمشاركة 12 منتخبًا.. سحب قرعة الملحق الأوروبي لمونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أن قرعة الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 سوف تُجرى في مدينة زيوريخ السويسرية يوم الجمعة 26 نوفمبر المقبل.

ويشارك في مواجهات الملحق الأوروبي 12 منتخبًا، بما فيها 10 فرق احتلّت المركز الثاني من المرحلة الأولى من التصفيات، أما المركزان الآخران فيذهبان إلى أفضل فريقين احتلا المركز الأول في ترتيب المجموعات في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 واللذين لم يحتلا المركزين الأول أو الثاني في الجولة الأولى من تصفيات قطر 2022.

وستقسم الدول إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويجري التنافس في كل منها بنظام نصف نهائي ونهائي، والمنتخبات الفائزة في نهائي كل مجموعة تنظم إلى متصدّري ترتيب المجموعات العشر في المرحلة الأولى من التصفيات القارّية لتمثّل أوروبا في النسخة 22 من كأس العالم.

وحجز منتخبا الدنمارك وألمانيا بالفعل تذاكر التأهُّل إلى قطر بغضّ النظر عن نتيجة آخر مباراتين لهما، بينما سيتم تحديد بقية متصدّر المجموعات بين 11 و16 نوفمبر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بمشاركة 12 منتخبًا.. سحب قرعة الملحق الأوروبي لمونديال قطر 2022
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أن قرعة الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 سوف تُجرى في مدينة زيوريخ السويسرية يوم الجمعة 26 نوفمبر المقبل.

ويشارك في مواجهات الملحق الأوروبي 12 منتخبًا، بما فيها 10 فرق احتلّت المركز الثاني من المرحلة الأولى من التصفيات، أما المركزان الآخران فيذهبان إلى أفضل فريقين احتلا المركز الأول في ترتيب المجموعات في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 واللذين لم يحتلا المركزين الأول أو الثاني في الجولة الأولى من تصفيات قطر 2022.

وستقسم الدول إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويجري التنافس في كل منها بنظام نصف نهائي ونهائي، والمنتخبات الفائزة في نهائي كل مجموعة تنظم إلى متصدّري ترتيب المجموعات العشر في المرحلة الأولى من التصفيات القارّية لتمثّل أوروبا في النسخة 22 من كأس العالم.

وحجز منتخبا الدنمارك وألمانيا بالفعل تذاكر التأهُّل إلى قطر بغضّ النظر عن نتيجة آخر مباراتين لهما، بينما سيتم تحديد بقية متصدّر المجموعات بين 11 و16 نوفمبر.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
07:07 PM

بمشاركة 12 منتخبًا.. سحب قرعة الملحق الأوروبي لمونديال قطر 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أن قرعة الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 سوف تُجرى في مدينة زيوريخ السويسرية يوم الجمعة 26 نوفمبر المقبل.

ويشارك في مواجهات الملحق الأوروبي 12 منتخبًا، بما فيها 10 فرق احتلّت المركز الثاني من المرحلة الأولى من التصفيات، أما المركزان الآخران فيذهبان إلى أفضل فريقين احتلا المركز الأول في ترتيب المجموعات في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 واللذين لم يحتلا المركزين الأول أو الثاني في الجولة الأولى من تصفيات قطر 2022.

وستقسم الدول إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويجري التنافس في كل منها بنظام نصف نهائي ونهائي، والمنتخبات الفائزة في نهائي كل مجموعة تنظم إلى متصدّري ترتيب المجموعات العشر في المرحلة الأولى من التصفيات القارّية لتمثّل أوروبا في النسخة 22 من كأس العالم.

وحجز منتخبا الدنمارك وألمانيا بالفعل تذاكر التأهُّل إلى قطر بغضّ النظر عن نتيجة آخر مباراتين لهما، بينما سيتم تحديد بقية متصدّر المجموعات بين 11 و16 نوفمبر.

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